«Paseíllo» mudo de Begoña Gómez en la Comisión de la Complutense

Parecía más que obvio que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no preveía comparecer en la Asamblea el próximo día 13 en la Comisión que tiene por objeto esclarecer responsabilidades políticas en torno a las presuntas irregularidades y tratos de favor en los programas de cátedras, posgrados de la Universidad Complutense (UCM) y de otros centros adscritos. Pero ayer el PSOE acabó por confirmarlo. Begoña Gómez hará el «paseíllo» en la Cámara de Vallecas, pero será mudo y fugaz, ya que «es obligatorio» que acuda a la Cámara, pero la interrogada puede acogerse a su derecho a no declarar al encontrarse el caso judicializado.

De hecho, en los últimos días, el juez Peinado ha ampliado la investigación abierta a Gómez y la imputa un nuevo delito de apropiación indebida e intrusismo en relación con el sofware de la Complutense. A todo esto se suman los delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado.

El Grupo Socialista en la Asamblea ya ha avisado de que «acompañará» a Gómez en a su paso por la Cámara, en lo que considera una «comisión show», aunque ya queda claro que será fugaz.

Begoña Gómez ha sido citada en la primera sesión en calidad de codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva. Pero no será la única. El próximo miércoles también está citado Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense para ofrecer su testimonio. Y aunque el responsable de una de las universidades con más alumnos de Europa dijo en un principio que acudiría a la Cámara y respondería a todas las preguntas que hicieran los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios porque «hay que colaborar», tal y como dijo a LA RAZÓN durante la presentación del curso universitario, ahora la situación podría cambiar. Y es que Goyache también está investigado podría también acogerse a su derecho a no declarar con el mismo argumento que Begoña Gómez.

La sesión contará también con la intervención de María Elvira Gutiérrez-Vierna de Molina, interventora de la UCM, quien aportará su visión sobre el manejo de los fondos y la gestión interna de la institución. Sería la tercera y última compareciente citada por el Grupo Popular el primer día de la Comisión.

No es la primera vez que se crea una comisión de investigación en la Cámara de Vallecas y los comparecientes se acogen a no declarar. Es el caso de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, quien en la comisión de universidades sobre el «caso máster» que se creó en 2019 se acogió a su derecho de defensa para no declarar ante los portavoces parlamentarios. Entonces se investigaban las presuntas irregularidades producidas en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), donde la expresidenta regional obtuvo su máster.

La comisión sobre el presunto trato de favor en la Complutense enfrentó ayer, en la sesión de Control al Gobierno, a la presidenta regional con Vox. Ayuso contestó a las acusaciones reiteradas de los de Abascal de que el PP es «cómplice» del PSOE por no asegurar la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación de la cátedra de Begoña Gómez: «¿Soy cómplice de Pedro Sánchez, lo sabe España entera, que soy su mejor amiga», ironizó