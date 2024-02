Paula Mattheus: «Si sales con un compositor tienes que tragarte que escriba sobre ti»

Faltan algo más de 48 horas para que se suba al escenario después de colgar el cartel de «sold out» hace ya un mes, tras vender casi tres mil entradas. Paula Mattheus cantará este viernes por primera vez en Las Ventas. El año pasado llenó la Sala La Riviera y para este 2024 dice «tocaba algo un poco más grande». Esta ha sido la primera vez que ha tenido la oportunidad de girar junto a su banda por toda la geografía española, donde ha ido dejando llenas las principales salas de diferentes ciudades. Sin embargo, asegura que el espectáculo que han preparado para este viernes será muy especial. «Llevamos meses preparándolo, estoy en esa cuenta atrás en la que me siento nerviosa, con ensayos pero sobre todo con muchas ganas», cuenta a este periódico mientras contempla el espacio, ahora vacío, que acogerá en unas horas su música.

Los que hayan tenido la suerte de conseguir entradas, podrán disfrutar de la discografía que ha ido publicando en su corta pero exitosa carrera, pero también de sorpresas. «Nunca anuncio nada porque me gusta que nadie sepa lo que va a pasar ese día. Aunque llevamos una temporada girando y tenemos todo muy rodado, estamos preparando un concierto muy divertido». En los últimos tres años, esta joven de solo 26 años, dice haber sentido como la bola de nieve se iba haciendo más grande: «Notas que algo está ocurriendo, he pasado de cantar sola con mi guitarra y ante cincuenta personas a quinientas, la gente se sabe las canciones y el viaje está siendo una pasada». Lejos de provocarle ese vértigo característico en circunstancias de este tipo, que la evolución haya sido tan «lógica» y «progresiva» le ha permitido disfrutar y asimilar todo lo que le estaba ocurriendo. «Soy consciente de que esto es un paso importante, una suerte y puede resultar increíble que empezando desde algo tan pequeño llegue a pasar algo tan grande, pero son los frutos que hemos estado cosechando todo este tiempo mi equipo y yo», afirma.

Entrevista con la cantante Paula Mattheus que presenta su concierto en la plaza de toros de Las Ventas. © Albe Alberto R. Roldán Fotógrafos

Dice no recordar su vida sin música y antes que cantar y tocar la guitarra empezó por componer. «En mi casa siempre había música, siempre me ha gustado, pero no sé de dónde me viene porque en mi familia no hay músicos». Con 14 años grabó su primer disco, que aún conserva y que cree nació de su imaginación. «De qué iba a hablar si no me había pasado nada todavía y no salía de casa. Tuvo que salir de mi imaginación y de todo lo que leía». Es de las que defiende, al igual que Marwan, la importancia de leer para buscar inspiración. «Cuando vas leyendo a diferentes autores, viendo la forma que tienen de expresarse y de contar exactamente lo mismo pero de distintas formas es inspirador». También de las que piensa que si te sientas a escribir, no lo haces. «Normalmente escribo a partir de una idea. Cuando encuentras el concepto, todo sale solo, pero tiene que llegarte». Así nació una de sus últimas canciones «Ya no me joden la fiesta», frase que escribió en las notas de su móvil después de discutir con una persona en una noche de fiesta con sus amigas. «Literal me la iban a joder. Pero mis amigas me cogieron de la oreja, me obligaron a salir para olvidar todo lo que había pasado e impidieron que me quedase en casa enfadada». Pero la intención de escribir sobre ese concepto a la mañana siguiente no pudo esperar y el impulso la llevo a hacerlo nada más llegar a casa, a las tres de la mañana.

Sus composiciones fueron las que le abrieron las puertas de la industria de la música hace tres años cuando llegó a Madrid de su Getxo natal. Desde entonces ha escrito con diferentes artistas pero, «en este momento de mi vida no compongo nada que no sea para mí, toda mi imaginación la estoy volcando en mi proyecto». También ha colaborado con otros de la talla de Rozalén, David Otero, Pol 3.14, Bombai y Despistaos, entre otros. «Es una pasada que alguien que lleve tanto años en la música valore lo que hago, y desde el principio, pero lo cierto es que todos tienen lo mismo en común, sus carreras son de muchos años en los que han trabajado muchísimo, son grandes compositores y valoran esa parte de mi». Entre los pendientes con los que sueña compartir escenario y letras son Leiva, Sidecars o Mikel Izal.

Entrevista con la cantante Paula Mattheus que presenta su concierto en la plaza de toros de Las Ventas. © Albe Alberto R. Roldán Fotógrafos

Son varios los que se han dado por aludidos con algunas de sus canciones y que la han llamado, pero Mattheus lo tiene claro: «Si sales con un compositor tienes que tragarte que te van a escribir la canción bonita de enamoramiento y la de despecho si le haces daño, es nuestro trabajo». Dice no contar nada que no le pase a la gente, la diferencia es que el resto no lo hacen pero su trabajo se basa en ello. «No creo que se lo tengan que tomar como algo personal, solo me estoy expresando porque es mi trabajo y busco acompañar a la gente». Tanto que alguna persona le ha escrito diciendo que había pedido el divorcio después de escuchar «La Hipoteca» o que habían dejado el trabajo al sentirse identificados con «Valientes de Sofá».

A pesar de sentirse culpable porque alguno se tome al pie de la letra sus canciones, reconoce que es muy bonito pensar que la gente se siente acompañada y sacan las fuerzas para tomar decisiones que igual no se atrevían a tomar antes. Escúchenla, y si no se encuentran en sus letras, aún son muchas las que faltan por salir.