Las películas de Pixar entre bambalinas

Cuando Jay Ward entró en Pixar Animation Estudios hace 25 años, jamás imaginó crear una exposición como «Mundo Pixar». Después de pasar por Brasil y batir récords, esta exposición inmersiva total llega a la capital, donde estará abierta al público hasta el 22 de abril. «La inmersión está a la orden del día, pero a diferencia de otras que hacen lo mismo, en esta hemos trabajado mucho para que realmente sea real», afirma Ward a este periódico. El norteamericano sabe de lo que habla, trabajó en el departamento de arte de «Monstruos S.A.», aportó todos sus conocimientos sobre automovilismo para la producción de «Cars», en 2006, en la que también fue director del equipo de personajes y asesor del director y del equipo creativo de la película. Por ello, es conocido por los pasillos de la productora como «Cars guy» – el chico de los coches-. Posteriormente dirigió el departamento de «Ratatouille», «Brave» y fue el productor asociado del corto de Pixar Presto de Pixar en 2008, entre otras producciones. En los últimos años, su papel se ha ampliado a la supervisión creativa de la franquicio de todas las películas de Pixar, ayudando a crear franquicias globales como «Pixar Putt» y «Mundo Pixar».

Después de vender más de 80.000 entradas en su primera semana en Madrid, Ward confiesa estar feliz. «Esto solo significa que mucha gente quiere ver esto y es muy importante para mí traer parte de lo que hago a una ciudad como Madrid». La principal razón en la elección de esta ciudad reconoce que ha sido porque se han dado cuenta de la importancia de las películas de Pixar en el mercado español. «Hay otro lugares en el mundo, en el que la gente no reconoce la diferencia entre las películas de Disney, Pixar, Dreamswork… sin embargo, en España se entiende a la perfección», apunta. No es la primera vez que está en la capital por trabajo, su colaboración con el videojuego «Rush» de Pixar le trajo hasta aquí hace diez años además de otras colaboraciones con Sony España. Por su parte, Nico Renna, CEO de Proactiv Entertainment, señala que: «Traer a España una exposición como esta es un gran paso adelante par nosotros. Estamos hablando de los sueños de los más pequeños y los que no lo somos tanto. Todo el mundo tiene en su imaginario algún personaje de Pixar y ahora van a tener la posibilidad de ponerse en su piel, de vivir en los mismos escenarios en los que se han desarrollado algunas de las historias que han marcado nuestras vidas».

Jay Ward en uno de los escenarios de "Mundo Pixar" Jesús G. Feria

Se trata de la exposición inmersiva total más grande que jamás ha hecho Pixar. Más de 20.000 metros cuadrados en los que los visitantes podrán disfrutar, en primera persona, de los principales escenarios de películas que han marcado varias generaciones. Sin embargo, Ward asegura que la compañía ha sabido adaptarse a la perfección al paso del tiempo: «Sin duda que son películas generacionales. Los que un día las vieron, ahora son adultos y son ellos quienes se las enseñan a sus hijos. A pesar de esto, debemos seguir sacando películas porque nunca se sabe cuándo va a llegar la próxima “Toy Story”». Y confiesa que el único secreto de que los nuevos largometrajes sigan cosechando éxito está en saber «contar una buena historia». «Da igual que gastes mucho dinero, si la historia no es buena, no será una buena película», sentencia.

Cuarenta días de montaje han sido necesarios para dar vida a los escenarios de «Toy Story», «Buscando a Nemo» o «Coco», entre otros. Y es que el viaje que ha hecho la exposición para llegar hasta aquí también ha sido digno de una película de Pixar. Los trece ámbitos inmersivos implican doce meses de planificación, cuarenta días de viaje en barco para toda la escenografía y un avión carguero para transportar el personaje más grande de la exposición y 700 horas de vuelo para todo el staff. Durante el recorrido, los visitantes podrán sentarse junto a Carl en el salón de la casa de «Up», visitar la fábrica de «Monstruos S.A.» o sentirse como Woody o cualquier de sus amigos en la habitación de Andy, de «Toy Story». Tampoco faltará la oportunidad de preparar los platos en la cocina del Restaurante Gusteau de la película «Ratatouille» junto a su protagonista, Remy.

Escenario de la película "Ratatouille" en la exposición "Mundo Pixar" Jesús G. Feria

«Mundo Pixar» es una exposición para toda la familia y no sólo para aquellos incondicionales del universo Disney y Pixar. Proactive Entertainment, MP y Ozono Producciones, han conseguido plasmar en pabellón 5.1 del Recinto Ferial de IFEMA Madrid toda la magia que ha hecho vibrar a millones de personas en todo el mundo. «Si alguna vez has soñado con sumergirte profundamente en las historias de Pixar, debes visitar esta exposición. Crear una experiencia como esta es, en muchos aspectos, como crear tu película favorita. Hemos prestado atención a cada detalle, permitiendo que te acerques más a nuestros personajes», y apunta, «ahora, además de disfrutar de las películas en pantalla, existe la oportunidad de caminar a través de ellas y experimentar la narrativa que tanto caracteriza a la compañía de una manera más rica y auténtica que nunca».

Dice que su película favorita, podría ser «Monstruos S.A.», por haber sido la primera en la que colaboró en el departamento de arte. Sin embargo, en las oficinas de Pixar le conocen como «Cars guy» –el chico de los coches-, por sus conocimientos sobre automovilismo y por su gran aportación e involucración en toda esta saga de películas. Mientras que «Ratatouille», siempre ocupará un lugar especial en su corazón. Después de 25 años, dice mantener intacta la ilusión. «Toda la gente me pregunta que cómo puedo llevar tanto tiempo trabajando en el mismo sitio. Siempre respondo lo mismo, porque todos los días son diferentes, hago cosas nuevas y aprendo cosas nuevas. Y eso para mí, es lo más importante».

Escenario de la película "Monstruos S.A." de la exposición "Mundo Pixar" Jesús G. Feria

El precio de la entrada general es de 17,20 euros para adultos y de 15,10 euros para mayores de 65 años, niños, estudiantes o personas con diversidad funcional. También existe la opción de comprar paquetes (desde 12,20 euros si se adquieren 10 entradas) u otros familiares, así como entradas vip para no esperar colas. Los niños menores de 3 años no pagan, aunque es necesario sacar su entrada. Y para llegar al reciento, se puede llegar en metro, con la parada de Feria de Madrid o en coche y aparcar fuera o en el parking del recinto ferial de Ifema. Hay distintos pases todos los días desde las 9,30 horas de la mañana hasta las 20 horas para controlar el aforo.