El PP pide la dimisión del alcalde de Fuenlabrada por las "bromas de mal gusto" sobre la emergencia migratoria

El alcalde socialista de Fuenlabrada, Francisco Ayala, sigue dando la batalla con La Cantueña, el centro de la localidad del sur de Madrid en el que la Comunidad de Madrid quiere acoger a menores no acompañados que llegan a Canarias y luego son repartidos solidariamente entre todas las Comunidades autónomas. La última pulla política tiene que ver con la propuesta de llevar al próximo pleno municipal una iniciativa para que La Cantueña lleve el nombre de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, «en reconocimiento al esfuerzo de la presidenta en conseguir por todos los medios que este espacio se ubique en Fuenlabrada».

El asunto no ha sentado bien a los populares de Fuenlabrada, que han exigido la dimisión de Ayala «por incompetencia y por frivolizar con la emergencia migratoria». «Javier Ayala ha demostrado que su humanidad está a la altura de su gestión. Es intolerable que un alcalde haga este tipo de propuestas que sin bromas de auténtico mal gusto, especialmente con lo que están sufriendo Canarias, Ceuta o Melilla. No puede seguir ni un minuto más asociándose a nuestra ciudad», ha expresado la portavoz popular en el Consistorio, Noelia Núñez.

En opinión de los populares, detrás de esta iniciativa no hay más que una estrategia para ganar foco. «Javier Ayala está tratando de hacer méritos a la desesperada para que Ferraz se fije en él y no en el Delegado del Gobierno para suceder a Juan Lobato. El problema es que se ha pasado de frenada y ha arrastrado el nombre de Fuenlabrada con él al presentar esta propuesta indigna e inmoral. Esta propuesta no le hará ascender en el PSOE y debería hacerle estar fuera de la política», han añadido los populares a través de un comunicado. El secretario general de los socialistas, Juan Lobato, fue preguntado ayer por la propuesta de Ayala y acabó enredándose en el «Madrid de las Isabeles» al aludir que el Canal o el Zendal llevan el nombre de Isabel, pero no entró a valorar la propuesta.