Frida Kahlo, Jean Paul Gaultier, ARCO... seis citas con el arte que no se puede perder los próximos días

En Cine y Moda. Por Jean Paul Gaultier , el diseñador ofrece una mirada a la influencia mutua entre las dos industrias y realiza una aproximación a los contextos sociales en los que se desarrollan. Son 250 piezas que demuestran la buena combinación y sintonía entre cine y moda: principalmente, carteles, fotografías, fragmentos de películas e indumentaria. Más allá del mito Gaultier, cocomisario y director artístico, ha preparado una muestra que, más allá del mito, recorre los diferentes contextos de creación, tanto de los ropajes como de las películas.

El fructífero intercambio creativo entre cine y moda, una excelente relación a examen en esta exposición

Los movimientos de emancipación, sobre todo, de la mujer son importantes y han sido especialmente destacados. Uno de los aspectos más interesantes de esta exposición es ver la relación fluida entre los grandes diseñadores y los actores. Los primeros siempre intentaron vestir, tanto dentro como fuera de la pantalla, a aquellos actores y actrices de fama internacional en una relación simbiótica. Los objetos mostrados provienen de la prestigiosa colección de La Cinémathèque française.

¿Dónde? CaixaForum Madrid. Paseo del Prado, 36. Estreno: 18/02. Horario: De L a D, de 10:00 a 20:00 h • Precio: 6 € (gratis clientes).

Retrato del director Pedro Almodovar, y cartel de la película 'Tacones Lejanos' en la exposición 'Cine y moda. Por Jean Paul Gaultier', en CaixaForum

Ragnar Kjartansson. Paisajes emocionales

Exposición de este artista islandés que reúne acuarelas y, por primera vez, cuatro de sus videoinstalaciones más reconocidas: The Visitors, The Man, The End y God.

¿Dónde? Museo Thyssen-Bornemisza (planta -1). Estreno: 22/02. L, de 12:00 a 16:00 h; de M a V y D, de 10:00 a 19:00 h; S, de 10:00 a 21:00 h. Precio: 13 €.

Picasso: rostro y figuras

Un total de 58 obras de Picasso se dan cita en esta exposición: pinturas, esculturas, estampas y dibujos. Desde la escultura a la pintura y el grabado, Picasso presenta una trayectoria rica y diversa.

¿Dónde? Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Horario: De M a S, de 11:00 a 20:00h; D, de 10:00 a 15:00 horas. Precio: 5 €

ARCO Madrid 2022

Un total de 185 galerías procedentes de 30 países expondrán pinturas, esculturas, instalaciones, fotografías, vídeos, new media, dibujos y grabados en la nueva edición de ARCO, la Feria Internacional del Arte Contemporáneo que se celebrará del 23 al 27 de febrero.

Las obras seleccionadas abarcan las vanguardias históricas, los clásicos contemporáneos y el arte actual. ARCOmadrid 2022 será un homenaje a las galerías como artífices de las 40 (+1) ediciones ininterrumpidas de la feria. Los primeros tres días serán para profesionales.

¿Dónde? IFEMA (Pabellones 7 y 9). Avda. del Partenón, 5. Estreno: 25/02. De 11:00 h a 20:00 horas. Precio: 30 € (no profesionales).

Frida Kahlo - La Experiencia

Una selección de fotografías que hacen referencia a momentos conocidos y desconocidos de la vida de la gran artista Frida Kahlo, todo un icono de la cultura mexicana. Permite realizar un viaje por su vida.

¿Dónde? Palacio Neptuno • De V a D, de 10:00 h a 20:00 horas. Precio: Desde 14,80 €.

La pintora Frida Kahlo FOTO: Archivo Archivo

La Ribot. A escala humana

La conocida coreógrafa, bailarina y artista muestra en la exposición algunas de sus obras más emblemáticas. La muestra destaca el papel del cuerpo humano y la huella de nuestro cuerpo en los objetos o la memoria de los gestos en vídeo o fotografía.

¿Dónde? Sala Alcalá, 31. Estreno: 19/02. De 16:00 h a 22:00 h. Gratuita.