Cine de verano en Madrid: así puedes disfrutar gratis de las mejores películas

El cine de verano en Madrid es un reclamo para vecinos y turistas desde hace años. Ya no es una actividad que queda relegada a los pueblos, sino que ha llegado a las grandes ciudades con la intención de quedarse. Y es que son muchas las personas que aprovechan a ver un clásico del cine en una terraza de noche cuando las altas temperaturas van desapareciendo poco a poco.

Es por ello que cada año son más los espacios que se renuevan para ofrecer este tipo de servicios en la época estival. Algunos lo hacen gratis mientras que para otros hay que pagar una pequeña entrada. En lo que sí suelen coincidir es en la emisión de películas tan clásicas y conocidas como El Titanic, Pretty Woman o Grease.

Estos son algunos de los sitios que ofrecen cine de verano gratis en Madrid

Observando el auge de este servicio y el reclamo por parte de los ciudadanos, el Ayuntamiento de Madrid organiza noches de cine de verano en diferentes distritos y barrios.

Barajas

En el Distrito de Barajas se podrán disfrutar de una treintena de películas a lo largo de todo el verano. Concretamente en la Plaza de Cristina Arce y Rocío Oña, todos los viernes y sábados a las diez de la noche hasta el 9 de septiembre. En lo que queda de julio emitirán 'Batman', 'Sonic 2: La Película' y 'Elvis' entre otras. En agosto y septiembre será el turno de 'Padre no hay más que uno 3', 'El método Williams', 'Uncharted' y 'Jurassic World: Dominion'.

Moratalaz

En el Auditorio de la cuña verde de O'Donnell, en Moratalaz, este verano a partir de las 22 horas también se podrá disfrutar de pelúclas como 'Adú', 'The Gentlemen: Los señores de la mafia' o 'La boda de Rosa'.

Retiro

En el distrito de Retiro, las proyecciones se repartirán entre la plaza de Daoiz y Velarde y el Parque Roma. Hoy mismo emitirán 'La Familia Addams 2: La gran escapada' y a lo largo del verano se podrán ver otras como 'El bebé jefazo: Negocios de familia' o 'Bohemian Rhapsody'.

Usera

En Usera, las películas también se reproducirán en dos emplazamientos: los viernes en la plaza del Pilón y los sábados en el parque lineal del Manzanares. Los vecinos podrán disfrutar de películas como 'La familia perfecta', 'La vida padre' o 'El secreto de Vicky'.

Latina

En el distrito de Latina, en el Auditorio del Parque Aluche, se emitirán los viernes y los sábados de noche 'Spider-Man: No way home', 'Cazafantasmas: Más allá' y 'Padre no hay más que uno 3', entre otras.

Vicálvaro

Vicálvaro tampoco faltará en este servicio tan especial. De hecho tendrá hasta tres escenarios: en el recinto ferial de la calle de Villablanca, en el parque de Valdebernardo y en El Cañaveral. Este distrito no comenzará con sus emisiones hasta agosto y lo hará con películas tan conocidas como 'Top Gun', 'Maverick' o 'Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda'.

Villa de Vallecas

Villa de Vallecas contará hasta con cuatro localizaciones diferentes para emitir sus películas. En el Parque Lola Camarena se podrá ver 'Padre no hay más que uno 3' y 'Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore'. En el Auditorio Municipal de las 13 Rosas emitirán 'Batman' y 'Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda'. En el parque de Santa Eugenia harán lo propio con 'Canallas' y 'Jurassic World: Dominion'. Por último, en la explanada de Las Suertes se podrá disfrutar de 'Código emperador' y 'Los tipos malos'.

Hay otros espacios como Filmoteca, Matadero, La terraza magnética de la casa encendida o Fescinal: Cine de verano la Bombilla que proyectan también películas a precios reducidos, como 3 euros, 3,50, 4 o 5,50.