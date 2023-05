Los mejores restaurantes de Madrid con menú ejecutivo

El menú ejecutivo es el menú del día de la gente bien. De aquellos que disfrutan de una copa de buen vino en vez del tinto con gaseosa (riquísimo, por otra parte) y que suelen introducir en sus sobremesas las KPI y muchos porcentajes frente a las charletas de fútbol y batallitas cotidianas que proliferan sobre el mantel de espacios más humildes. También son una oportunidad excepcional para probar algunos platos de la carta, o al menos hacerse una idea del estilo de la cocina, de espacios bastante poco asequibles y, cuando hay tino, realmente recomendables. Para todos, traemos una recopilación de grandes restaurantes con menú ejecutivo en Madrid.

Por asequible y por trayectoria, hay que iniciar la recopilación con el Treze de Saúl Sanz, uno de los pioneros en la capital de la cocina de temporada cuando todavía imperaba la fusión. Por solo 14,50 euros, (13 euros si es para llevar), y 25 euros si se elige el de arroz, incluye tres aperitivos, un principal, un postre, pan y bebida. Y seguimos con la apertura del año, con permiso de Osa: El Club Allard. Con Martín Berasategui al frente y José María Goñi en el día a día, acaban de lanzar una propuesta muy interesante por 98 euros, algo bastante más asequible que los 140 y 175 euros por los que sale la dolorosa de los menús gastronómicos de diez y trece pases, respectivamente. En esta fórmula exprés se puede elegir entre un entrante, un principal y un postre, y hay platos de la carta, como los deliciosos guisantes lágrimas con alcachofa de Jerusalén, erizo de mar y miso ramen de cerdo ibérico. Casa de renombre es también Robuchon, el espacio que homenajea al añoradísimo Joël. En su espacio más informal, L´Ambassade, hay un interesante menú ejecutivo por 35 euros, que cambia semanalmente.

Con una estrella Michelin y menús gastronómicos desde 88 euros, Chirón (Valdemoro) es un clásico ejemplo de restaurantazo a precio razonable. A diario, tiene una excelente alternativa por solo 32 euros de gran nivel. Incluye aperitivos de bienvenida, una degustación de aceites de Madrid con pan artesano, yogur de morcilla, entrante, pescado carne, arroz (previo suplemento de 10 euros), postre y final dulce.

Sin irnos tan lejos, y dándole un rollito exótico al tema, nos encontramos la propuesta ejecutiva de Benarés. Incluye cuatro principales, a escoger uno, con propuestas que cambian mensualmente y se pueden acompañar de guarniciones y acompañamientos y un postre. También, en clave asiática (aunque con pinceladas de Francia y España), nos encontramos el menú KOrto de Ikigai Flor Baja. De miércoles a viernes y por un precio de 40 euros, Yong Wu Nagahira ofrece unos berberechos abiertos al sake con gazpacho de jalapeños y huevas de trucha, ocho nigiris clásicos, un temaki y un postre. Es, sin duda, una manera excepcional de conocer la vibrante esencia de esta izakaya.

De Italia, dos titanes se han apuntado a esta fórmula casual. Uno es Boccondivino, el clásico redivivo de Ignazio Deias, cuyo menú Tradizione, de martes a viernes, alegra al personal los almuerzos por solo 28 euros con opciones que no se encuentran en la carta habitualmente. Además de pan –de distintos tipos y artesanal– y la bebida, el menú está compuesto por un entrante, un principal y un helado o un café. En Aviador Zorita nos encontramos con Ozio Gastronómico (sin tilde, que es italiano), un sitio que frecuentar. Hay un menú especial que se oferta los martes, miércoles y jueves tanto al mediodía como por la noche a un precio de 35 euros, y que incluye un entrante, un plato principal, una copa de vino siciliano y un postre. Por su parte, el menú ejecutivo «al uso» se mantiene de martes a viernes a mediodía por solo 20 euros y está protagonizado por recetas de la bota que no se pueden encontrar en la carta habitual. No podemos dejar fuera al InterContinental. De lunes a viernes propone un menú ejecutivo, con una relación calidad-precio imbatible (38 € por persona, bodega aparte, disponible en almuerzos y cenas), que cambia semanalmente. Los muy currantes pueden decantarse por la propuesta de working lunch, entre las 12 y las 16 h, que por 20 € incluye conexión wifi, un plato ligero y bebida, en un entorno bonito para comer algo rapidito y resultar productivo mientras se disfruta.