Los nuevos sabores del renovado hotel Palace

Una juventud más para el hotel más querido de la capital madrileña: El Palace. Después de una gran obra el hotel muestra su nueva cara. Un lifting en toda regla. La parte gastronómica recupera la esencia de antaño y añade lo que se lleva ahora con el chef Nuno Matos.

Cuando el histórico hotel abrió sus puertas en 1912, reinaba la gastronomía francesa. El Palace siempre ha ostentado la bandera de ser muy internacional y desde sus inicios, se subió a la moda de esa corriente culinaria con “algunos toques locales” de aquellos tiempos que ofrecían a los gourmets más exigentes en Francia. Pero no solo fue la parte culinaria en la que el Palace fue pionero porque su bar, ya desde sus inicios marcó tendencias al haber creado un espacio al estilo americano. Desde los clientes que llegaban con guardaespaldas, a los toreros rodeados de sus incondicionales, a la estrella de cine más deslumbrante que se sentaba al lado del financiero que la miraba con ojos curiosos y se perpetraba del play boy de turno que no le quitaba ojo y los diplomáticos que no faltaban o el artista que hablaba de su última pieza plasmada en lienzos aún no vistos, algunos hombres de negocios y vedettes internacionales y para todos ellos los whiskies y los martinis no faltaban…El Bar del Palace siempre ha sido el lugar en donde se queda, en donde se disfruta, en donde se habla, en donde hay que estar.

Hoy el Palace sigue marcando tendencias como no podía ser de otra manera porque después de una inmensa obra vuelve a su esencia con su estilo propio volviéndose el histórico hotel madrileño más joven.

El The Palace Hotel (su nuevo y moderno nombre) ha re inaugurado su restaurante ostentando el nombre de su espacio más emblemático como no podía ser de otra manera: “Restaurante La Cúpula” y como el espacio gastronómico del Palace siempre ha ido ligado fielmente a su bar, el histórico establecimiento ha abierto el bar: “27 CLUB” que desde este día ha recuperado su título en Madrid “The Place To Be”.

El Rey Alfonso XIII monarca con afanes europeístas quiso que Madrid tuviera un hotel excepcional, del máximo prestigio. El 9 de Julio de 1911 fue colocada la primera piedra y 15 meses después fue inaugurado destinado a ser el escenario permanente de la historia de España.

Para su inauguración en 1912 ofreció un gran banquete en el que sirvió:

Consomé de Ave

Cigala con lenguado estilo Newburg con arroz pilaff

Tournedós Masséna

Codorniz “Souvaroff”con judías verdes al vapor

“Bomba Aida”

Café y mignardises

113 años después la gastronomía del The Palace Hotel de Madrid de renueva y ofrece desde lo clásico hasta lo más actual internacional.

Pechuga de Pato con puré de zanahoria, acelga y croqueta de foie gras Imagen Alicia Romay

Desde hoy, todos al Palace, para empezar con un aperitivo debajo de la Cúpula recién restaurada al completo vidrio por vidrio para terminar en el “27 Club”, su bar de toda la vida.

De la siempre impresionante cúpula de cristal vuelve a colgar la lámpara de muchos sueños, la pieza con forma de palmera que durante los últimos años alumbraba la entrada del Palace, pero su sitio fue desde sus inicios este y ahora ha vuelto, a su sitio, a su rincón a iluminar a todos los que a partir de hoy se sienten alrededor de la nueva gran barra que preside majestuosa el espacio más famoso de Madrid.

La histórica lámpara de la cúpula vuelve a su sitio Imagen Alicia Romay

No se pueden nunca olvidar nombres como el de Julio Camba cuando se habla del Palace porque fue su casa durante 12 años y como no podía ser de otra manera tenía sus platos favoritos que ahora, con la nueva carta de La Cúpula del Palace se recuperan, uno de ellos es el steak tartare. Pero la carta nueva del Palace tiene esos puntos que puede gustar a todo tipo de públicos como unos buenos tagliatelle, un rico rodaballo o directamente 250 gramos de entrecot madurado con mojo verde y pimientos de piquillo asados. Muchos asiduos al Palace añoran volver para pedir uno de sus platos clásicos: “La ternera Wellingotn The Palace”.

Pero no se queda en los clásicos, el chef Nuno Matos de origen portugués que desde hace dos meses y medio empezó a diseñar esta carta, ha incorporado algo actual como el Carpaccio de Carabinero con limón, azafrán y cilantro o el pulpo o el tartare de zanahoria con naranja.

El 27 Club del Palace, su bar de toda la vida Imagen Alicia Romay

El Palace ha estado en obras durante año y medio, sus gestores han incorporado cambios que nunca nadie se había atrevido, como la colocación de la gran barra central debajo de la emblemática cúpula. Ahora sus visitantes podrán deleitar el famoso Dry Martini al puro estilo madrileño sentados en bancos altos y apoyados en la gran barra que preside el espacio mas famoso del hotel. A esto se ha unido otro nuevo pero antiguo espacio, su famoso bar, ahora llamado 27 Club. Sigue colgado en uno de sus muros lo q Federico García Lorca dejó escrito para siempre. “El 27”, desde hoy que con su nombre rememora a la Generación del 27 , se podrá hacer un riquísimo tapeo, tomar el 1912 John Collins o el Dali Cobbler.

Este desde hoy se convierte en el punto mejor para quedar en la noche madrileña.