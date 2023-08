La Policía Municipal de Alcorcón desvela la ubicación de las nuevas cámaras foto-rojo

La Policía Municipal de Alcorcón ha iniciado una campaña informativa para alertar a los conductores de la localidad de la ubicación de las nuevas cámaras foto-rojo que se han instalado en importantes intersecciones de la ciudad y que multarán a quienes se salten los semáforos en rojo.

El Ayuntamiento de Alcorcón ya avanzó hace unos meses la implementación en la localidad de un nuevo sistema de control de tráfico mediante cámaras de foto-rojo en importantes intersecciones de la ciudad, con el objetivo de "mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes de tráfico".

"Cuando te saltas un semáforo pones en grave riesgo la vida de peatones y conductores", señala la Policía Municipal en redes sociales, en las que informa de la ubicación concreta de estas nuevas cámaras foto-rojo, algunas de las cuales ya han entrado en funcionamiento este mes.

Están localizadas en la Avenida 1º de Mayo, con la calle Alfredo Nobel, en el sentido hacia la M-50 (semiglorieta); en la Avenida 1º de Mayo con la calle Mediterráneo, en el sentido hacia la calle Pablo Neruda, o en la Avenida de Móstoles, a la altura de la estación de Cercanías "Alcorcón Central", en ambos sentidos.

También en la Avenida de Leganés, a la altura del número 4 y la calle Mariana Pineda, en ambos sentidos; en la Avenida de la Libertad con calle Inspector Juan Antonio Bueno, sentido avenida de los Castillos, y en la Avenida Los Castillos con calle Amapolas, sentido hacia la avda. de Lisboa, en el interior de la glorieta.

Otras cámaras están en la Avenida de Leganés, a la altura del número 4, y en la Avenida de Lisboa, a la altura de la estación de Renfe de San José de Valderas.

Este nuevo sistema de detección de infracción por salto de semáforo rojo y giros indebidos se complementará con la puesta en marcha de un sistema centralizado para la gestión del tráfico y para priorizar el transporte público en la ciudad, que también será financiado con cargo a los fondos Next Generation.

Un sistema que ya despertó la polémica antes de las elecciones, cuando el candidato del PP a la Alcaldía de Alcorcón, Antonio González Terol, denunció el gasto de 237.000 euros de Ejecutivo local, formado por PSOE y Ganar Alcorcón, en estas cámaras para sancionar "a aquellos vecinos que se salten los semáforos en rojo".

"El objetivo de este sistema no es mejorar la seguridad vial ni concienciar a los conductores, sino que tienen un afán confiscatorio y por ello no se pondrán en marcha hasta después de las elecciones para que no pueda perjudicar al actual gobierno socialista", denunciaba en campaña el candidato 'popular'.

Terol ha insistido en que "el problema de seguridad en la ciudad no tiene que ver con la seguridad vial, sino con el aumento del índice de criminalidad, robos en establecimientos, robos a vecinos y agresiones sexuales", por lo que no ve prioritario el gasto en estas nueva cámaras.