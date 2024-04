La Policía salva la vida de un niño en parada cardiorrespiratoria en Puente de Vallecas

Agentes de la Policía Nacional han salvado la vida a un niño de dos años que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Tras ser avisados por la sala CIMACC 091, se dirigieron a un domicilio del distrito madrileño de Puente de Vallecas ya que un hombre había solicitado auxilio debido a que su hijo se estaba ahogando y no conseguía respirar. Los agentes comenzaron a realizarle los primeros auxilios consiguiendo que el menor comenzase a respirar. Tanto los familiares como los servicios sanitarios felicitaron a los agentes por su rápida y eficaz actuación.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes cuando una patrulla de seguridad ciudadana fue requerida por la sala CIMACC 091 para dirigirse a un domicilio donde un padre manifestaba que su hijo de dos años no respiraba. Los agentes se desplazaron al lugar y pudieron observar como el menor, que se encontraba junto a su padre, no respondía a estímulos. Además, comprobaron que se encontraba inconsciente y no respiraba por lo que iniciaron las maniobras de reanimación.

Después de varios minutos durante los que los agentes aplicaron técnicas de reanimación cardiorrespiratoria al menor, el niño comenzó a toser y a respirar, siendo colocado en posición lateral de seguridad. Posteriormente un indicativo sanitario acudió al lugar, trasladando al niño para continuar con la asistencia. Posteriormente los agentes siguieron colaborando con los servicios sanitarios, facilitándole toda la información de la intervención que habían realizado. Finalmente fue trasladado a un centro hospitalario escoltado por agentes de Policía Nacional para agilizar su asistencia sanitaria.

Familiares felicitan a los policías en la comisaría de Puente de Vallecas

Tras estabilizar al menor, tanto el indicativo sanitario como el padre del niño, felicitaron a los agentes por la rápida actuación con la que se consiguió salvar su vida. En el día de hoy, los familiares del niño se han trasladado a la comisaría de Policía Nacional de Puente de Vallecas para felicitar a los agentes y comunicarles que el menor ya se encontraba en casa en perfecto estado.