El Premio de Grabado de San Lorenzo de El Escorial cumple su 24 aniversario con una nueva edición

Una ocasión relevante. El Premio de Grabado de San Lorenzo de El Escorial cumple su 24 aniversario en una nueva edición que repartirá un total de 1.500 euros a las dos mejores obras artísticas que utilicen esta técnica.

El Ayuntamiento ha detallado que el plazo de presentación de proyectos se abrirá el próximo 7 de mayo y se mantendrá hasta el 8 de junio.

Podrán concurrir con una única obra artistas residentes en España o en Saint-Quentin, ciudad francesa hermanada con San Lorenzo de El Escorial. El premio ganador está dotado con 1.000 euros y el segundo con 500 euros.

Se admitirán trabajos actuales, no anteriores al año 2022, firmados y que no se hayan editado. Las técnicas podrán ir desde el grabado calcográfico (buril, aguafuerte, aguatinta, punta seca, etc.), el grabado en relieve (xilografía, linograbado, etc.), la litografía o la serigrafía.

La organización ha señalado que quedará excluida cualquier obra participante que utilice técnicas de reproducción digital, exceptuando los casos en que se combine con las mencionadas anteriormente.

Los participantes podrán enviar sus propuestas de lunes a viernes, en horario de 10 a 13:30 horas y de 17 a 20 horas, y los sábados de 10 a 13:30 horas. El formulario está disponible en la página web municipal para su consulta y descarga, así como las bases del concurso.

La fecha del fallo y la entrega de premios será anunciada en la web y en los perfiles sociales de la concejalía de Cultura. Además, las obras participantes se expondrán en una muestra que se instalará en la Casa de Cultura de la localidad.