El pronóstico de Almeida sobre la posible renuncia de Sánchez

La pregunta era inevitable. En cualquier rincón de España... y por supuesto en el Ayuntamiento de Madrid. Del mismo modo que en Sol se buscaba la opinión de Ayuso, en Cibeles el más requerido era José Luis Martínez-Almeida. ¿Qué hará Pedro Sánchez tras afirmar por carta que medita su renuncia?

"El debate no es si aguanta o no. El debate es si los españoles estamos en condiciones de tener de presidente a alguien como Pedro Sánchez", comenzó el regidor, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. "Lo primero en que debería pensar es en los españoles, no en él mismo. No en mejorar su vida, y a meditar se le compensa seguir o no, sino en la vida de los españoles", añadió.

Para Martínez-Almeida, la carta publicada ayer "es una acción desproporcionada, y eso es algo que piensa todo el mundo. Lo único que pasó es que un juez acordó incoar diligencias previas, que es una acción básica en un estado de derecho". Así, cree que Sánchez sabe que "su horizonte político, electoral y judicial puede ser complicado" y ha decidido arrogarse, "en la mejor tradición populista", el "Pedro te necesitamos, eres el antídoto de la fachosfera". "Se arroga una representatividad popular que le permita abordar todas las consecuencias de este caso".

"La carta nos debe escandalizar por como ataca al poder judicial: a cualquier juez por una denuncia, ya sabe lo que puede pasar, cuatro días para meditar". También quiso expresar "mi solidaridad con todos los medios de comunicación señalados por el Gobierno" y que, afirma Sánchez, "están al servicio de la derecha y la ultraderecha". "Todos los periodistas de su carta se deben dar por advertidos".

Antes de concluir su respuesta, el alcalde no quiso pasar la oportunidad de augurar lo que iba a ocurrir el lunes, fecha fijada por el presidente para anunciar su decisión. ¿Mi pronóstico?: no se va ni con agua caliente".