PSOE y Más Madrid silencian el peaje independentista

El día que Ayuso aprueba el presupuesto madrileño se conoce la lluvia de millones para Cataluña. El pacto entre el PSOE de Sánchez y ERC llegó esta semana mientras la izquierda desacreditaba las cuentas regionales por ser una «estafa» con los madrileños, como dijo la portavoz de Más Madrid, Mónica García. El anuncio de la condonación de la deuda catalana de 15.000 millones de euros llegó el jueves, día de pleno en la Asamblea de Madrid. La presidenta regional presentó los Presupuestos para 2024 y los portavoces de la oposición hicieron su cálculo de expectativas sabiendo que confrontar con Ayuso sube audiencias.

El acuerdo con Puigdemont para sellar la investidura de Pedro Sánchez sobrevolaba la Cámara y los líderes de la izquierda apuntalaron sus perfiles a costa del discurso nacional. La de Más Madrid, Mónica García, en las quinielas para ser ministra, comparó las cuentas de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz con las de Ayuso que, dijo, van contra la vida. Mal momento para marcar diferencias perversas justo el día que el PSOE se compromete a que el Estado asuma cerca del 20 por ciento de la deuda contraída por la Generalitat. Es decir, se ahorre 1.300 millones de euros en intereses de la deuda, según confirmó el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Apartada Ada Colau de un futuro Gobierno, la favorita de Yolanda Díaz subió los decibelios esta semana. La ex alcaldesa de Barcelona anunció su deseo de no formar parte de un próximo Ejecutivo de Sánchez, haciendo ver que es ella quien se descarta. Menos competencia de plano para la portavoz de Más Madrid, donde consideran que el escaño regional le otorga un trampolín extraordinario para sus intereses. La competencia en la izquierda por acaparar el liderazgo de la oposición ha tenido su momento inquietante la semana de Halloween. El trato de Sánchez con Junqueras llevó la amnistía de nuevo al debate madrileño. El portavoz del PSOE, Juan Lobato, se cuidó de no defenderla «por el interés de España», como enarbola ahora el secretario general de su partido. No repitió el utilitarista argumentario patriótico de Sánchez pese a que Ayuso reprochó al presidente en funciones confundir «el interés de España» con el suyo. «No se preocupe tanto por Sánchez o por mí, preocúpese por su trabajo», le afeó el líder del PSM tras criticar las políticas de empleo del PP en la región.

El PSOE de Madrid no habla del precio pagado a las exigencias secesionistas, pero sí del coste de los dulces repartidos en la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias. La estrategia socialista de la semana parecía ser acorralar al PP por los gastos institucionales de ese día, pero el pacto de Sánchez con Esquerra rompió el plan. La portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, tuvo que aguantar el chaparrón tras pedir explicaciones al Consistorio por el gasto para engalanar la ciudad. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la retrató como «símbolo de la degradación institucional del sanchismo». Lo hizo después de que ésta reclamase la partida gastada en decorar las calles del recorrido oficial y no las cuentas a Puigdemont, a quien «aplaude la amnistía y la malversación».

Las mayorías absolutas del PP en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid permitirán sacar adelante unos presupuestos congelados por el bloqueo de Vox y la izquierda en la pasada legislatura. Conscientes de ello, los socialistas diseñaron una actuación unánime en la presentación de las cuentas madrileñas esta semana. «Los jóvenes no necesitan tantos pastelitos», dijo Lobato en alusión a los repartidos por los comercios centenarios el día de la jura de la Princesa Leonor. El también senador asistió al acto solemne con otros socialistas que aplaudieron en Ferraz el guion de Sánchez para garantizarse cuatro años más en Moncloa con los votos de los ausentes en el acto. Los aliados del presidente plantaron a la Princesa y ministros de su Gobierno de coalición estuvieron ausentes.

Ayuso arremetió contra el jefe del Ejecutivo en funciones por «burlar» el mismo control institucional que prometía a la heredera mientras ultimaba una ley de amnistía para indultar a independentistas. Ayer, salió en tromba contra las cesiones del PSOE y pidió a las comunidades autónomas «no caer en el error del qué hay de lo mío» después del ofrecimiento de dinero extra del Estado a las autonomías para intentar contener las críticas, incluidas las socialistas, tras el pacto con ERC.

La presidenta de la Comunidad de Madrid encabezó la oposición a una posible condonación de la deuda contraída por los gobiernos catalanes en el estreno del curso político. Futuras negociaciones previstas entonces para favorecer la investidura de Sánchez fueron duramente criticadas por la dirigente popular ante un previsible trato preferente hacia Cataluña. El Gobierno autonómico no descartó acudir a la Justicia.

Medalla de la Región para Noboa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha concedido la Medalla Internacional de la región al presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, en un acto solemne celebrado en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica. Noboa se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, celebradas el 15 de octubre, y por ahora ha mantenido un perfil bajo, sin apenas declaraciones públicas, a la espera de que avance el proceso de transición y asuma el bastón de mando de manos del actual presidente, Guillermo Lasso. El equipo del futuro presidente sopesa como fecha probable de la toma de posesión el 1 de diciembre. La distinción se otorga como reconocimiento y respeto de los madrileños a los representantes de países extranjeros y máximos dignatarios de organismos internacionales en visita oficial por su labor institucional, según se recoge en el decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).