El PSOE-M sostendrá a Sánchez-Acera, aunque resulte imputada, "porque somos la izquierda valiente"

El PSOE-M, con Óscar López a la cabeza, ha echado a andar en la etapa post Lobato con el convencimiento de que transita por un camino de estabilidad en el que las distintas federaciones están con el nuevo secretario general de los socialistas madrileños. Aunque no está escrito que el también actual ministro de Transformación Digital y Función Pública sea el candidato a las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid, para las que aún queda tiempo, los socialistas madrileños dan por descontado que lo será y que todos han de remar en la dirección que permita arrebatar el poder a los populares. «Se trata de una apuesta electoral, no orgánica, que venía ya en el pack», aseguran fuentes socialistas. Y añaden que López cuenta con los dos requisitos básicos para convertirse en el candidato perfecto: tiene el beneplácito del aparato (es una apuesta de Pedro Sánchez) y apoyo de la militancia, que es lo que dicen que está recabando el nuevo líder de los socialistas madrileños.

Quien seguirá ocupando un lugar relevante en el PSOE-M, más allá de lo que le deparen los tribunales es la número dos de Óscar López, Pilar Sánchez-Acera, la jefa de gabinete de Óscar López desde 2023, y recientemente elegida secretaria de organización del PSOE-M en la nueva Ejecutiva, un cargo que asume desde el pasado 2 de febrero.

El Tribunal Supremo la ha citado a declarar como testigo el próximo día 12 de marzo, en relación con la filtración de un correo electrónico comprometedor sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, pero hasta ahora no ha sido imputada, en la investigación que se centra en su posible papel en la difusión de la información que utilizó políticamente contra Ayuso y que remitió al entonces líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, al que pidió que usara como munición contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Se trataba de una captura de pantalla de un correo electrónico del abogado de la pareja de Ayuso. No obstante, sea cual sea el devenir judicial del caso del novio de la presidenta madrileña, el PSOE-M tiene claro cuál va a ser su postura: «Somos la izquierda valiente y si la imputan vamos a sostenerla, decida lo que decida el Tribunal Supremo. Muchos miembros del PSOE han estado investigados y luego se ha demostrado su inocencia. Si no hay dinero de por medio ni corrupción en los negocios, como es este caso, nosotros la sostendremos», explican fuentes socialistas cercanas a Óscar López. Esto significaría, no obstante, ir contra el Código Ético del PSOE, que establece que cualquier miembro del partido que sea imputado por delitos relacionados con corrupción, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos u otros delitos graves debe dimitir de sus cargos públicos y orgánicos de manera inmediata. Además, se le suspendería de militancia hasta que se resuelva su situación judicial. Sin embargo, en el PSOE-M entienden que lo ocurrido a la asesora de Óscar López «es una “capullada” de Lobato que se “acojonó” (y registró ante notario el mensaje que recibió de Pilar Sánchez-Acera en el que Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, reconocía su situación fiscal). «Es una persona muy querida en el partido y nadie la cuestiona», subrayan las mismas fuentes consultadas por LA RAZÓN.

El PSOE-M se saltaría deliberadamente los estatutos del partido para proteger a Acera de la misma manera que lo ha hecho con la exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, por el caso ITV, por el que presuntamente se perdonaron 1,2 millones en cánones municipales a una empresa. Su caso parece dormir el sueño de los justos en los cajones de la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE sin visos de que se desempolve.

De los posibles seguidores del hasta hace poco líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, aseguran que «se han quedado huérfanos. No se reúne con nadie, no hace comidas ni cenas...», aseguran, mientras que «la masa de afiliados está con Óscar López y todo el mundo ya ha asumido que será el próximo candidato».

La idea que defienden los afines a López es que con el nuevo líder de los socialistas madrileños «los militantes piensan que por fin alguien planta cara a Isabel Díaz Ayuso, tenemos un candidato sólido y rápido a la hora de responder a temas clave de actualidad». También consideran una ventaja que concurra la circunstancia de que sea ministro, una posición que le proporciona un altavoz de cara a la opinión pública para difundir las consignas socialistas.

Los socialistas también hacen otra lectura de la imagen que desprende Isabel Díaz Ayuso convencidos de que hay esperanzas de destronarla de su mayoría absoluta en una próxima contienda electoral. «No está fina en estos meses: está aflorando todo el tema de las muertes en las residencias durante la pandemia, lo de Alberto “Quirón” va p´alante y luego se la ha visto haciéndose fotos con Miley y defendiendo a Trump», aseguran desde el círculo cercano a Óscar López.