¿Por qué los españoles nos enfadamos al volante? La neurociencia responde

La neurociencia responde a un problema que todos los conductores, en mayor o menor medida, han experimentando: la agresividad al volante. Bipi, compañía de suscripción de vehículos, en colaboración con NeuroLab Center, el Laboratorio de Neurocomunicación de la Universidad Complutense de Madrid, ha llevado a cabo el primer estudio neurocientífico sobre “La ansiedad y agresividad al volante”. Así, en tres fases diferentes, y con una muestra de 26 personas que va de los 19 a los 67 años, el estudio indaga sobre cómo reaccionan los conductores ante diversas circunstancias que les generan conflictos emocionales: atascos y caravanas, imprudencias por parte de otros vehículos, o incluso situaciones de no conducción, como el pasar la ITV, o desembolsar una elevada cantidad de dinero para comprar un vehículo. Hay que recordar que, según los datos arrojados por un informe de la aseguradora DriveSmart, un español pasa de media un año y cuatro meses de su vida al volante.

Entre los principales resultados que arroja el estudio, más del 90% de los conductores siente miedo al pensar en tener una colisión con otro vehículo, mientras que el 30% lo siente cuando piensa en que pueden ser adelantados de forma agresiva. Por otro lado, en cuanto a las acciones que despiertan más agresividad, casi el 54% de los conductores siente enfado cuando encuentra coches aparcados en segunda fila. Además, especialmente los adultos, son los que más se molestan en las situaciones temerarias al volante.

Sin embargo, los jóvenes muestran una disminución más notable del enfado en este tipo de situaciones, probablemente, debido a su menor percepción del riesgo, o a la mayor maleabilidad en su capacidad para regular las emociones. Además, los adultos pueden tener patrones emocionales más arraigados, debido a su experiencia al volante, por lo que su percepción del riesgo es mayor.

Por ejemplo, en el caso de los atascos, casi el 60% de los conductores siente ansiedad al verse envuelto en uno, cifra que se dispara en los adultos, alcanzando un 77%, mientras que esta emoción en los jóvenes no llega al 40%. No obstante, los mayores de 30 años sienten un menor enfado ante esta situación (15%) que los jóvenes (38%).

También existen situaciones en las que los jóvenes demuestran una mayor reacción ante el estímulo presentado, como es el caso de que el coche de adelante no avance rápido cuando el semáforo se pone en verde. En esta circunstancia, casi el 70% de los menores de 30 años siente enfado, mientras que en los más veteranos este porcentaje no alcanza el 31%, y más del 45% afirma no sentir nada.

Si observamos las diferencias de género ante estas situaciones, ellos son quienes sienten más enfado cuando son adelantados por la derecha, pues más del 57% de los hombres tienen esta reacción, mientras que, en el caso de las mujeres, menos del 34% tiene este sentimiento. Esto mismo ocurre cuando el vehículo de delante no avanza rápido en un semáforo (57% frente a 41% de las mujeres) o cuando les pitan (57% frente al 25%).

Por otro lado, existen ciertas emociones que se despiertan en mayor medida en las mujeres. Es el caso del adelantamiento por la derecha, ellas suelen sentir más ansiedad (un 33% frente al 21% de los hombres). De este modo, el miedo también suele ser mayor en ellas cuando un coche se les pega por detrás, pues un 50% de las encuestadas menores de 30 años afirma tener este sentimiento.

El sentimiento predominante en las mujeres mayores de 30 es la ansiedad, alcanzando el 83%, mientras que los hombres presentan más enfado, rozando el 71% en los adultos.

Acudir al taller

El hecho de tener un vehículo en propiedad y todo lo que ello conlleva, también despierta diferentes reacciones en los usuarios, ya que el mantenimiento del mismo es una de las situaciones que más preocupaciones acarrea en ellos. Ver encendido el piloto de avería del coche, así como pensar en tener que ir al taller, son dos de las situaciones que generan más ansiedad entre los conductores, especialmente entre las mujeres. En el caso de las averías, el sentimiento de ansiedad es mayor en los adultos, afectando al 54% de ellos, y a un 38% de los conductores más jóvenes.

En cuanto a otro tipo de gestiones que acompañan la propiedad de un vehículo, la contratación del seguro es uno de los hechos que más molestias despierta, pues más de la mitad de los conductores sienten preocupación por no elegir el seguro de coche correcto, en especial los hombres, un 57% frente al 50% de mujeres, que se sienten estresadas ante la gran oferta de seguros que encuentran en el mercado.

En el caso de la situación de compra y adquisición del vehículo de manera tradicional, el estudio ha arrojado cifras que demuestran que los jóvenes sienten dudas y pereza a la hora de acudir a un concesionario, mientras que los adultos sienten más motivación a la hora de realizar esta visita. No obstante, el análisis refleja que, los conductores de menor edad son los que sienten más recelo ante las diferentes ofertas presentadas por los comerciales del concesionario (54%), probablemente asociado a los cambios de hábitos en las nuevas generaciones, ya que están más acostumbrados a llevar a cabo este tipo de transacciones y recomendaciones de manera online.

Además, las conclusiones muestran que las preferencias de las nuevas generaciones han cambiado a la hora de plantearse la necesidad de adquirir un vehículo de manera tradicional, al existir nuevas alternativas muy llamativas como la suscripción, que van más allá de la transacción de compra. En el caso de los conductores más experimentados (54%), el estudio refleja que el hecho de acudir presencialmente a un concesionario y verse envueltos en las técnicas comerciales tradicionales ya no es algo que les suponga agrado, de hecho, les genera desconfianza y aburrimiento.

En cuanto a la compra de un coche, casi el 90% de los conductores siente dudas e incertidumbre y miedo a equivocarse a la hora de elegir un vehículo nuevo, debido a los recientes cambios de normativas en cuanto a las emisiones de mismos y la movilidad, sin olvidar el desembolso que esta nueva compra supone, pues más del 90% de ellos siente estrés ante el gasto que supone abonar una entrada para comprar un coche.

Saúl Alonso, CMO de Bipi, admite: “Con el objetivo de ampliar horizontes y continuar investigando hacia dónde nos llevará la movilidad y enlazando con el servicio flexible de Bipi, con este estudio, hemos descubierto cuáles son las pautas que nos pueden dar lugar a esta flexibilidad mental. Además, hemos podido observar cómo las nuevas generaciones reflejan un cambio de actitud significativa hacia lo que conocemos como tener un coche, siguiendo una tendencia más centrada en la búsqueda de otras soluciones de conducción”

Como parte del estudio, tras analizar cada una de las circunstancias propuestas, se sometió a los sujetos a técnicas de control de la respiración y ejercicios de relajación muscular para reconocer y controlar las señales físicas de tensión y alerta en el cuerpo.

Tras este ejercicio, los resultados reflejaron que es posible llegar a controlar la agresividad y sentimientos negativos durante la conducción si se aplican algunas técnicas de relajación, pues ayudan a mantener la calma y compostura, incluso en situaciones desafiantes, contribuyendo así a una mejor gestión del estrés y a llevar a cabo decisiones más conscientes.