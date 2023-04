"Recado" de Villacís a los ediles que dejan Cs: "En estos momentos se ve quién tiene honor, valor y quién huye"

La vicealcaldesa de Madrid y portavoz del Grupo Municipal de Cs, Begoña Villacís, ha mandado un mensaje a los ediles que han abandonado el Grupo o se han desligado del proyecto, como Pepe Aniorte, Ángel Niño o Sofía Miranda, y ha deslizado que ellos no tienen "honor, valor, palabra" y se dedican a "huir".

Las palabras de la vicealcaldesa han llegado durante su intervención en la comparecencia del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la última sesión del pleno ordinario del presente mandato (2019-2023). En la bancada de Cs estaba ausente el delegado de Familias, Pepe Aniorte, ya en la lista del PP para la cita electoral del 28-M.

Tras apuntar que "todas las encuestas" recogen que los 'naranjas' entran en Cibeles, Villacís ha reconocido que son "momentos difíciles" y que en ellos "se ve quién tiene honor, palabra, quién es leal, quién está en momentos difíciles o huye".

"La gente que no falla, que tiene palabra, es con la que quiero gobernar Madrid. Quiero que premien a la gente que tiene valor, honor... la política puede cambiar a muchas personas. Si me presento con esta gente hoy es porque la política no les ha cambiado. Gente imperturbable, incorruptible", ha lanzado mirando a su bancada.

Ha recibido aplausos de los concejales Santiago Saura, Silvia Saavedra, Miguel Ángel Redondo y Mariano Fuentes. El delegado de Emprendimiento, Ángel Niño, no ha aplaudido, como tampoco lo han hecho los ediles Martín Casariego, Concha Chapa, Alberto Serrano y Sofía Miranda.

"Creo que si por algo hemos destacado es por cumplir y por ejecutar; recuerdo a los señores de Vox que no se cumplía un programa del PP, sino un pacto de coalición, que se ha respetado", ha destacado.