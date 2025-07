Repsol y Parque Warner alcanzan una alianza energética para reducir las emisiones de CO2 del parque en 400 toneladas al año

Repsol y Parque Warner han anunciado una alianza energética con el objetivo de avanzar en la descarbonización de las instalaciones del parque temático. Gracias a esta alianza, Parque Warner se convertirá en el primer parque temático de Parques Reunidos en el mundo que trabajará con energía 100% renovable, apunta Diego Gracia, director general Parque Warner y director del Sur de Europa en Parques Reunidos. De esta manera, se conseguirá una reducción de las emisiones de CO2 que superará las 400 toneladas al año.

La compañía energética proporcionará electricidad y gas natural con garantía de origen y combustibles 100% renovables para cubrir todo el suministro energético de Parque Warner Madrid. Parque Wamer se sitúa así como referente en la estrategia de reducción de emisiones del grupo Parques Reunidos, uno de los mayores operadores de parques de ocio del mundo, con más de 30 instalaciones en Europa y Australia. En concreto, Parque Warner Madrid cuenta con 2,3 millones de visitantes al año.

“Ponemos en valor lo que sabe hacer una compañía como Repsol: promover todo tipo de energías para todo tipo de necesidades", señala Marcos Fraga, director de Comunicación y Marca de Repsol. Estas soluciones energéticas se basan en varios pilares: suministrar electricidad y gas con garantía de origen, para lo que se han instalado placas solares en el primer caso; proveer combustibles 100% renovables (como diésel Nexa) para los vehículos temáticos e internos; instalar bancos dotados de paneles solares para que los usuarios del parque puedan recargar sus móviles; así como la creación un parking exclusivo para los vehículos eléctricos de alquiler Wible con dos puntos de recarga. Asimismo, los sistemas de calefacción y cocinas utilizarán gas natural y varias atracciones y espectáculos del recinto se abastecerán de dos tanques de biopropano. De esta manera, se cubrirán las necesidades energéticas del Parque Warner.

El compromiso con la innovación también se refleja en la oferta de entretenimiento del parque. Este verano, Parque Warner ha estrenado el espectáculo nocturno "Justice League: Rise of the Penguin", una producción inmersiva con más de 300 drones, proyecciones y efectos especiales que funciona con electricidad con garantías de origen renovable. Además, como plus, los usuarios de Waylet podrán centralizar a través de esta app de Repsol todas sus compras en el parque, desde la propia entrada hasta el pago en comercios y restauración, donde además se podrán beneficiar de ventajas y promociones exclusiva.

La colaboración se enmarca en una estrategia conjunta de Repsol y Parque Warner a medio y largo plazo para promover el uso de energías renovables y mejorar la eficiencia energética en el sector del ocio que podrá extenderse en el tiempo con más medidas. "Vamos a estar muchos años mejorando la experiencia de ocio, diversión y eficiencia energética", señala Marcos Fraga.