El rector de la Complutense de Madrid carga contra la Ley de Universidades de Sánchez

El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, ha cargado este miércoles contra la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que será tramitada en el Senado tras ser aprobada en el Congreso de los Diputados, al considerar que no mejorará las condiciones y buscar intentar "politizar la Univerisdad" al permitir a estos centros "posicionarse políticamente".

En declaraciones a 'Telemadrid', Goyache ha subrayado que "la mayoría" de los rectores de universidades están "absolutamente en contra" de lo que ha salido aprobado en el Congreso, con una enmienda que permite el posicionamiento político de estos centros, como ocurrió con las universidades catalanas.

"Cambiar una Ley Orgánica por otra que no nos va a permitir ser mejores no merece la pena", ha defendido Goyache, que ha defendido que desde que es rector trata de "despolitizar lo que es el ambiente, la situación, comprendiendo que el debate político tiene que existir".

Sobre los incidentes registrados en la Facultad de Ciencias de la Información durante la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díez Ayuso, al ser reconocida como alumna ilustre, el decano ha recalcado que estos comportamientos no representan a la Universidad, que es un espacio de "libertad, de diálogo, de debate". "Lamentablemente hay personas a las que no se les admite y eso no es lógico", ha subrayado el recto, que ha recalcado que se trató de un "momento puntual"

"La Universidad Complutense tiene un marcado carácter político desde hace tiempo pero es tan diversa como puede ser España", ha defendido Goyache, que ha subrayado así que reina la "libertad de expresión".