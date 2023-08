La región se enfrenta a un agosto más cálido y húmedo de lo habitual

Agosto comenzó con una veintena de provincias de nueve comunidades autónomas en riesgo amarillo por altas temperaturas. Entre ellas la capital, con máximas de que superaron su primera jornada con 34 grados en zonas bajas de la sierra y los 36, en el centro y sur de la región. Algo que cambiará durante la jornada de hoy, cuando las máximas se situarán en torno a los 30 grados, muy lejos de los 40 alcanzados días atrás, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Por su parte, las mínimas estarán cercanas a los catorce grados, algo que, desde hace bastantes semanas, no se contemplaba en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el calor esperado y común en el mes de agosto, al final de la semana dejando un lunes tórrido en el que se anuncian 37 grados de máxima.

«La temperatura bajará algo durante el jueves y el viernes, pero será solamente un respiro tanto de las máximas como de las mínimas. Y digo muy breve porque desde el sábado volverá a subir alcanzando la semana que viene otra vez niveles de aviso por temperaturas extremas», explica Miguel Ángel Pelacho, delegado territorial de la AEMET en Madrid a LA RAZÓN. Y por lo tanto, tampoco se esperan precipitaciones. Desde hace unos días, se ha anunciado un vuelco meteorológico como consecuencia de una borrasca británica que podría dejar precipitaciones en la Península. Sin embargo, la Comunidad de Madrid no corre el riesgo. «Esto solo se verá reflejado en la breve bajada de temperaturas, pero no tiene similitud con la se experimentará en la zona norte de España, donde será más acusada», apunta.

Menos calor que otros años

Para poder realizar un análisis completo sobre cómo está siendo el verano en la capital, debemos tener en cuenta que aún quedan 28 jornadas por delante. Sin embargo, en lo que llevamos de verano puede considerarse que tanto el mes de junio como el de julio, han sido meses cálidos, pero en ambos casos hay otros años en los que estos lo han sido mucho más. «Por ejemplo, el mes de julio del año pasado, junto con el de 2015, fueron los más cálidos de la serie», detalla Pelacho. Durante este mes, se han alcanzado temperaturas muy elevadas, tanto de las máximas como de las mínimas, llegando a registrarse en algunos observatorios y de forma puntual más de 25 grados de mínimas y más de veinte, de forma más frecuente. «Estos picos de calor se han combinado con otros periodos en los que la temperatura no ha sido tan elevada, y por tanto la media en conjunto no presenta un carácter tan extremo como esos otros veranos pasado», apunta. Sin embardo, no será hasta que el mes de agosto acabe cuando se pueda saber si este verano ha sido o no de los más cálidos registrados.

Un agosto húmedo

En cuanto a las precipitaciones, julio es climatológicamente un mes en el que llueve muy poco. Así ha sido este año, muy escaso en precipitaciones. «En la capital no ha llovido nada en todo el mes de julio y la precipitación que ha caído lo ha hecho en la zona de la sierra. Sin embargo, el mes de junio fue muy húmedo». Así que habrá que esperar a ver cuál es la precipitación en el mes de agosto, aunque lo normal es que sea bastante escasa, para determinar el carácter del verano. Según la AEMET, para la zona de Madrid, la previsión estadística para el mes de agosto es que sea algo más cálido de lo habitual y existe una cierta probabilidad de que sea algo más húmedo respecto a otros años.

El exceso de temperaturas ha causado varias muertes, asociadas a las olas de calor que se están viviendo en España. Durante el verano de 2022 las altas temperaturas provocaron más de once mil muertes en todo el país. Mientras que en la Comunidad de Madrid se registraron 1.308 atribuibles a las altas temperaturas. Respecto a este año, en junio se registraron un total de 224 muertes atribuibles a altas temperaturas, frente a las 157 que llevamos de julio de 2023.Según el informe de MoMo correspondiente al mes de julio, la región lidera la lista de las autonomías que más muertes registraron por exceso de calor. Asimismo, las altas temperaturas provocaron 57 defunciones en junio de 2023 y otras 30 en julio, siendo el total de 87.