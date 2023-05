Reyes Maroto, candidata «amable» para recuperar la voz cantante en la oposición de Madrid

No han sido pocas las voces que han señalado en los últimos meses que Pedro Sánchez da Madrid por perdido. Sobre todo, desde que los socialistas anunciasen, el pasado mes de noviembre, que la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid sería la entonces titular de la cartera de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, un perfil que sorprendió por su desvinculación con la política local. Sin embargo, Maroto, que según los expertos ha ostentado un perfil bajo incluso en el ámbito nacional, no era nueva en la región. En 2015 entró como diputada en la Asamblea de Madrid como parte de las listas de Ángel Gabilondo, desde donde dio el salto al Gobierno nacional en 2018 tras la moción de censura. En este cargo ha tenido en sus manos la gestión de parte de los fondos europeos de recuperación tras la pandemia del Covid-19, así como de intentar reavivar el sector turístico en el momento más delicado. Fue, de hecho, ligado al turismo que tuvo lugar uno de los momentos más criticados de la ex ministra. Concretamente cuando afirmó que la erupción del volcán Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, era «un espectáculo maravilloso» y un «reclamo» turístico. Unas palabras que levantaron ampollas teniendo en cuenta la situación crítica a la que se enfrentaron miles de habitantes de la isla y cuyas consecuencias, casi dos años después, siguen arrastrando.

A pesar de estas desafortunadas palabras que obligaron a la entonces ministra a pedir disculpas, para Eduardo Bayón, consultor en comunicación política, estrategia y asuntos públicos, el perfil de Reyes Maroto tiene algo a su favor que «deben saber explotar», y es que «es un perfil amable en cuanto a que no genera rechazo». Otra cosa, matiza es que «genere adhesiones», pero, «de partida, no genera aversión en los votantes». Por otro lado, para Bayón la campaña de Maroto ha tenido una dificultad «que viene acompañada de su propio potencial», configurando así «la doble cara de la moneda». «El hecho de ser Ministra ha retrasado que pudiera centrarse en la campaña por la alcaldía de Madrid», dice. Ha perdido, en cierta manera, «una primera fase que tenía mucho que ver con el posicionamiento de la marca personal, en cuanto a la transformación de esa figura de ministra en candidata al Consistorio». Además, asevera que «era una ministra que, en general, tampoco era excesivamente conocida, porque, salvo casos puntuales, la mayor parte de la gente conoce al presidente del gobierno, al alcalde y poco más».

Por otro lado, Bayón señala que, en realidad, el gran desafío al que se enfrenta Maroto de cara al 28 de mayo es que el PSOE mejore su resultado de 2019, cuando Más Madrid le arrebataba su papel como principal partido de la oposición. Algo que el experto considera «difícil», entre otras cosas, «porque el PSOE ha desperdiciado cuatro años para construir un auténtico referente político en el Ayuntamiento, y la candidata ha sido designada con poco margen de maniobra más allá de estos pocos meses». Por ello, Bayón no sabría decir si la opción de Reyes Maroto es «buena o mala como candidata», pero lo que sí tiene claro es que se trata de una fórmula que «históricamente al PSOE no le ha funcionado en la capital». En cualquier caso, «es previsible que mejoren el resultado y pasen a ser tercera fuerza, lo cual evidencia también esa posición de subalternos del PSOE con respecto a Más Madrid».

Lo que parece ser evidente es que la política local requiere construir referentes, que la gente reconozca al candidato y sepa de su implicación por los problemas de la ciudad. Gabriela Ortega, directora de Estrategia de la institución educativa ALEPH, asevera que «aunque Reyes Maroto viene del Gobierno, si analizamos los perfiles de los candidatos a la alcaldía vemos a personas que han estado muy vinculadas al Ayuntamiento, ya sea en el gobierno o en la oposición». Ejemplo de esto es la propuesta de Vox, Javier Ortega Smith, quien «vino también de lo nacional, pero lleva años en lo local y la gente ya lo sitúa ahí». Además, subraya que «no se la considera como de Madrid porque no ha estado vinculada ni posicionada en temas de la ciudad, ni siquiera por haber hecho una oposición directa a Ayuso o a Martínez-Almeida».

A pesar de todo, Ortega no considera que el PSOE de por perdida la capital poniéndola a ella al frente. «Creo, de hecho, que saca el alfil para hacer frente a Más Madrid, ya que para el PSOE sería la segunda pérdida consecutiva de la oposición en Madrid, y de cara a una tercera sería difícil recuperarlo». Sabe el partido, por tanto, que «no se juega tanto quién va a ser el alcalde, que según las encuestas está más que claro, sino quién va a liderar la oposición durante los próximos cuatro años». Así, Ortega considera que la experiencia que desprende Maroto a partir de la gestión nacional la convierte en un perfil que «puede hacer frente tanto a Martínez-Almeida como a Maestre». Sin embargo, señala un punto que juega en su contra, y es que, si bien «dentro del PSOE es un perfil combativo», está rodeada de «volcanes comunicativos» como es el caso del actual alcalde o la propia Maestre, por lo que «comparada con el resto de candidatos tal vez sea la menos llamativa en cuestiones de comunicación».

Por su parte, el politólogo Pablo Simón se basa en los datos para subrayar que el gran desafío de esta candidata se encuentra, en realidad, en la izquierda. «Según las encuestas, Reyes Maroto y Rita Maestre están prácticamente en empate técnico, con un 4,3 y un 4,2 de aceptación», explica, apuntando que «el diferencial interesante entre una y otra estriba en el grado de conocimiento». Y es que «a Maestre no la conocen únicamente el 8% de los madrileños, mientras que en el caso de Reyes Maroto el grado de desconocimiento sube al 16%».