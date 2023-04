«Con Rita y Reyes no nos llega para ganar al peor Almeida»

Las dos cabezas principales de Recupera Madrid, José Manuel Calvo y el candidato Luis Cueto, están pendientes del teléfono. Cada día es una contra reloj: necesitan 8.000 firmas antes de este domingo. Ayer, contaban con cerca de 6.000. Un requisito que no tienen que cumplir ni PP, ni PSOE, ni Más Madrid, ni Vox... pero sí ellos. Porque Recupera no es un partido: es una agrupación de electores que debe cumplir dicho trámite si quiere presentarse a las elecciones del 28-M. Un objetivo que ven posible, pero que les obliga a guardarse un as en la manga: cambiar de fórmula pero no de espíritu, como detallan en su programa.

La búsqueda de firmas está siendo todo un reto...

El crecimiento que hemos tenido es brutal. Tenemos confianza en que lo vamos a conseguir. Las firmas son un desafío doble: por un lado, conseguirlas; por otro, encabezar una rebelión ciudadana para que no se exija copia del DNI para las firmas. Tenemos una convicción radical de que la ley cambió para que el ciudadano se niegue a entregar un documento que la Administración ya tiene. Es una traba absolutamente innecesaria. Recurrimos al Defensor del Pueblo. Y, con una celeridad inusual, emitió una recomendación al Ayuntamiento, diciendo que fueran a la Policía a pedir esa copia. El Ayuntamiento ha hecho caso omiso de esa recomendación. Además, como promotores de la agrupación, enviamos esa recomendación a la Policía. La Policía no ha contestado. Notamos un auténtico boicot, o un desinterés que en este caso es interesado, en no facilitar que una agrupación de electores que representa a una alternativa a los partidos triunfe en la ciudad. Temen que la semilla de Madrid se reproduzca en otros sitios. Nosotros nos vamos a dejar el pellejo en intentar que esa semilla se plante, por nosotros o por los que vengan, pero nadie ha llegado tan lejos como nosotros en este desafío.

En todo caso, planean constituirse como partido instrumental si no consiguen los apoyos...

Quienes quieren meterse en la aventura electoral, les es infinitamente más sencillo presentar un partido, aunque sea sin militantes, porque les piden cero firmas. La discriminación entre el formato libertario ciudadano, en el que no quieres pasar por el traje del partido, frente a la agrupación, es aberrante. Si rechazan nuestra candidatura por no aportar copias de los DNI, constituiremos un partido instrumental, pero con una peculiaridad: el acta de constitución dice que ese partido se autodestruirá el 29 de mayo. Será el único partido en la historia con vocación de autodestrucción, sin estructura y compitiendo solo con representantes en las instituciones. Que el votante tenga la seguridad de que la agrupación no va a priorizar los intereses del partido frente a los intereses de los ciudadanos, por la sencilla razón de que ese partido se extingue. No hay que dar de comer a nadie, no hay que mantener una sede, asesores... no hay que mantener nada.

¿No es pronto aún para que la ciudadanía asimile el concepto de la agrupación de electores?

La pedagogía hay que hacerla y el conocimiento es escaso, pero a cada persona a la que se lo cuentas en cinco minutos, le descubres América. «¡Caramba! ¡Eso es posible!». Les deslumbra, les parece fantástico, y dicen «ya era hora de que alguien hiciera eso». Necesitamos menos políticos y más profesionales. Las encuestas nos dicen que estamos hartos de políticos. Pero eso nos lo dicen uno a uno los miles de ciudadanos con los que estamos hablando. Algunos firman, otros no, pero creen que tenemos razón. Es una encuesta en carne viva la que estamos haciendo y que no ha hecho nadie. Y es el momento de hacerlo. La gente está en el límite de su tolerancia de unos partidos que van a lo suyo. El espectáculo de las listas electorales es la máximo expresión de que esto es un reparto de botín.

Una agrupación de electores como es la suya, ¿tiene una línea ideológica?

La forma a veces condiciona el fondo. Cuando hemos buscado un candidato para uno de los temas clave de nuestro proyecto, que es la simplificación administrativa, quitar grasa de de la administración pública, no hemos buscado un profesional que sea amigo nuestro o de nuestra cuerda; hemos confiado en los mayores expertos en la burocracia, que son los gestores administrativos. La única garantía que les hemos pedido es leer el programa, y si hay algo en lo que están en desacuerdo, que nos lo diga y vemos si es susceptible de modificarse para que todos estemos cómodos. No se trata de buscar los más pelotas, los más amigos del jefe o los que menos daño hagan. Eso nos distingue muchísimo de la forma de drenar candidatos de los partidos políticos. Ayuso le mete a Almeida no sé quién, alguien de la agrupación del PSOE desplaza a no se quién...Nuestra forma de hacer es radicalmente distinta, como lo haría una empresa. Le preguntábamos a una altísima directiva de un grupo que si, cuando selecciona a un director comercial, le pregunta a qué partido vota. Lo que le pregunta es cuál es su currículum, o qué trabajos ha desarrollado.

Manuela Carmena arropó ayer a Rita Maestre, hace poco también compartió escenario con usted y lo hará también con Reyes Maroto. ¿Cómo interpreta este reparto de cariño por parte de la ex alcaldesa?

Cuando se presentó en 2015, Manuela dijo que lo hacía porque le aterraba la posibilidad de que gobernara Esperanza Aguirre en la ciudad de Madrid. Ella dijo: hay que hacer algo. Ese espíritu nos ha movido a nosotros para presentarnos con la reflexión de que con Rita y con Reyes no llegamos si queremos evitar que el peor Almeida, el más subordinado a Ayuso, que además va a necesitar el apoyo de Vox, gobierne la ciudad. Yo respeto profundamente a los votantes del Partido Popular que entiendan que es óptimo que Ayuso gobierne en la Comunidad de Madrid, y que en la capital, tengan la capacidad de contrapesar esos votos. Creo que eso puede ocurrir. Y a mí me gustaría apelar a todos vuestros lectores para que piensen que nuestro currículum avala nuestra capacidad de llegar a acuerdos incluso con personas de partidos diferentes al nuestro.

Precisamente, ¿se arrepienten de haber apoyado los presupuestos de Almeida en 2022? Sobre todo por el estigma que eso supone en la izquierda.

Fue una decisión de la que nos sentimos absolutamente satisfechos. Lo volveríamos a hacer si se diera el caso de tener que priorizar intereses. La maledicencia del partido del que nos largamos con viento fresco, Más Madrid, intoxicaba diciendo que habíamos votado porque el Ayuntamiento nos había favorecido la creación del Grupo Mixto. Vuestros lectores deben saber que en cualquiera de las circunstancias hubiéramos estado en el Grupo Mixto, como concejales no adscritos. Podríamos haber votado exactamente lo mismo y lo hubiéramos hecho. Por tanto, quien dice que nos compraron, aparte de ignorante y maledicente, es estúpido. Cuatro de los concejales que nos fuimos de Más Madrid planteamos ese acuerdo y uno de nosotros dejó la política en desacuerdo con eso. Si alguien ha sufrido un coste, hemos sido nosotros. Lo cómodo hubiera sido hacer sufrir a Almeida y fastidiar a los madrileños. Hacer lo que él hizo con Carmena. Nosotros no somos como Almeida, somos mejores. De lo que estamos muy descontentos es de que no cumpliera su promesa de la rebaja fiscal. Acordamos que dos millones de madrileños hubieran visto rebajado su IBI. Esa promesa era mentira. Acordamos bajar el IBI a la gente que con inmuebles de menos de 300.000 euros, pero no para rentas altísimas. Demostró que, o no fueron capaces de hacerlo, o que era mentira, o fueron negligentes. Al PP, Vox, su socio prioritario le acusó de pactar con los comunistas. Eso yo se lo reconozco: que en aras de sacar un presupuesto, aceptó cosas que no quería aceptar. Fue una negociación de verdad.

¿Cuál será su futuro si no consiguen representación?

Desapareceremos. Nos iremos a nuestra casa. La mayoría de nuestros candidatos, por no decir todos, son profesionales que han decidido dar este salto sin abandonar su profesión. Aquí todo el mundo viene con la carrera ya hecha. Uno muy especialmente, Iván Álvarez, candidato de Deportes. El resto de los candidatos son médicos, abogados, profesionales de la arquitectura... Todos trabajan y no viven de la política. Si nuestro empeño es abrir un camino para el futuro, nos daremos por bien pagados. Pero lo que de verdad queremos es tener una representación, y lo he dicho varias veces: aspiramos a conseguir entre 5 y 8 concejales. Esa gente que votó las posturas de Manuela, de Pepu Hernández, de Villacís, y que hoy están huérfanos. Sí un porcentaje no pequeño de ellos, hartos de los partidos, deciden que les convence nuestra posición transversal y profesional, capaz de llegar a acuerdos y la apoyan, ojalá contribuyamos a que Madrid tenga la mejor alcaldía posible.

LÍNEAS DE PROGRAMA

¿Qué prometen a los madrileños?

Uno de los elementos estratégicos es el de la vivienda. Esto no se arregla solo construyéndolas. Ojalá. Una hinchazón de oferta no trae consigo una bajada de precios. Vamos a pelear por que las viviendas de uso turístico, que son negocios en un entorno residencial, dejen de alterar la convivencia vecinal y vuelvan al mercado de alquiler. Y que se cumpla el plan que dejamos aprobado en la anterior legislatura y que no han querido ejecutar. Es una situación de descontrol. La policía no sabe quién durmió anoche en esa casa. Puede ser un terrorista o un delincuente. Pero sí lo sabrían si estuviera en un hotel. Tampoco puede ser que el vecino del 4ºB pague sus impuestos y el del 4ºC, no, porque tiene un alquiler en negro. Tenemos que hacer de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo una sociedad mixta público-privada, con la tutela del sector público y el músculo de la empresa privada. No es cierto lo que están diciendo otros candidatos de que se pueden construir 15.000 viviendas públicas. No se puede hacer sin ese músculo. Una de las propuestas que hemos hecho es que, a las familias que les supone un encarecimiento del alquiler por la inflación y cobren menos de 36.000 euros, la diferencia la pagará el Ayuntamiento.

Dedican mucho espacio también a los mayores...

Nos preocupa la brecha digital que están sufriendo miles de mayores para realizar unos trámites mínimos. Es una pesadilla electrónica: si no viene mi nieto, no sé qué tengo que hacer. La gente está harta de que le mareen telemáticamente: quiere ver una persona y que le explique las cosas. Mantenemos la propuesta que nos hizo Carlos San Juan, de la campaña “Soy mayor, pero no soy tonto”, de combatir lo que le hemos llamado la burbuja analógica. Para ejemplificarlo, hemos creado la Concejalía del Mayor, porque la gente está cansada de que le atienda un pipiolo de 40 años. Por eso hemos hemos fichado a una mujer, una persona de amplísima experiencia en temas de accesibilidad, con 40 años de experiencia en Metro: Maribel Dorado. También vamos a crear lo que no hace Ayuso para los mayores de Madrid: una red de residencias pública de altísima calidad, igual que ya creamos la red de escuelas infantiles complementaria a la red de la Comunidad.

Por último, está la lucha contra la burocracia.

Defendemos la simplificación administrativa: un concejal planteado por los gestores administrativos va a cargarse la selva burocrática para que no sea una pesadilla para los vecinos. La Administración, echando balones fuera, ha dicho “no me pidas licencias, haz una declaración responsable”. Si dentro de un año, el Ayuntamiento me dice que hay una enorme inseguridad jurídica porque un técnico dice una cosa y otro la contraria... entonces resulta que, lo que fue un adelanto, es una pesadilla en diferido. Muchos promotores, cuando están pidiendo hacer una obra por declaración responsable, el banco no les da el crédito, porque no se fían. La propuesta que tiene nuestro concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo, que es el mayor experto de esta ciudad, es crear una súper agencia de actividades que aglutine lo que ahora está languideciendo en los distritos por falta de técnicos, para acabar con las pesadillas de las licencias y que estén resueltas en un tiempo razonable.

¿Y con la A-5, qué proponen?

Ese ha sido el “timo” de Almeida a los vecinos. Sus dos promesas en las elecciones de 2019 fueron: “Acabaré con Madrid Central” y “haremos el túnel de la A-5 y los vecinos de Campamento podrán cruzar de un lado a otro e ir al supermercado, etc”. No tuvo más remedio que volver a poner Madrid Central y el túnel de la A-5 no se ha movido ni un metro. No solo eso: el supuesto buen gestor Almeida ha tirado tres millones de sus de sus impuestos a la papelera, en unos estudios absurdos que el propio Ayuntamiento dijo que eran inviables. Luego encima descubrimos que los había hecho la empresa en la que trabaja el hermano del señor Carabante. Nuestro compromiso es que cualquier vecino de Campamento y de Batán, en un año, pueda transitar por la zona mediante un sistema de ralentización del tráfico, volviendo a poner los semáforos que en su día hicimos y que Almeida se cargó al día siguiente. Y que al acabar la legislatura esté hecho el túnel, el mejor, el razonable, y no el túnel fantasma de Almeida.