El PP de Rivas denuncia pintadas amenazantes a su portavoz cerca de su casa: "Estás en nuestra diana"

El Partido Popular de Rivas Vaciamadrid ha denunciado esta mañana la pintada que ha aparecido en un mupi publicitario del municipio en tono amenazante hacia su portavoz, Janette Novo, y hacia la responsable de comunicación del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, en la que se podía leer “Novo y Martínez estáis en nuestra diana (dibujo de una diana). PP fascistas fuera de Rivas”.

Ya hay antecedentes de pintadas de este tipo, pero los populares lamentan que, en esta ocasión, sea más grave porque se personaliza y se encuentra en las inmediaciones de la zona donde ambos tienen sus residencias.

“¿Hasta cuándo va a permanecer callado el Gobierno municipal ante estas amenazas?Esto sí es señalamiento y el silencio de los partidos políticos les hace cómplices. Esta es la consecuencia de que hayamos denunciado esta semana la firma de un convenio de colaboración dotado económicamente con una asociación muy cercana a IU-Más Madrid-Verdes Equo. Esa denuncia y la solicitud que hemos hecho para la retirada de las banderas de Palestina de nuestra ciudad, nos ha puesto en la diana de la ultraizquierda más radical. Este tipo de amenazas es algo propio de mafiosos, y lo han hecho al lado de nuestras casas para amedrentarnos, pero no lo van a conseguir. No nos van a callar porque no les tenemos miedo, al contrario, nos hacen más fuertes. La intolerancia, la violencia y el totalitarismo tienen que estar fuera de nuestra ciudad”, ha declarado Janette Novo.