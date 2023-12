Rivera de la Cruz apoya "una cultura libre" y asegura que no participará en la "cultura de la cancelación de la izquierda"

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha trasladado su apoyo a "una cultura libre" y ha asegurado que no participará en la "cultura de la cancelación que tanto le gusta a la izquierda".

Así lo ha expresado este viernes en el Pleno ordinario del Palacio de Cibeles, tras ser preguntada por Vox sobre la moralidad de que "el dinero de los madrileños se destine a subvencionar obras de teatros que humillan a la Guardia Civil y a las víctimas de terrorismo". Lo ha hecho en referencia a la obra 'Altsasu', programada en el Teatro de la Abadía, de María Goiricelaya, que aborda el caso de la agresión sufrida en octubre de 2016 por dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas durante las fiestas de la localidad navarra de Alsasua.

"Yo creo por encima de todo en la libertad de expresión, creo en una cultura libre", ha afirmado la delegada, a lo que ha añadido, en respuesta al concejal de Vox, Fernando Martínez Vidal, que no debería tener "ninguna duda de lo que piensa este Ayuntamiento". Así, ha recordado su "admiración y afecto" por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Una de las formas más comunes de la libertad es precisamente la cultura. Nosotros no participamos de la cultura de la cancelación que tanto le gusta a la izquierda. Y si entrásemos en ese círculo vicioso, nos pareceríamos mucho a ellos", ha expresado.

Sin embargo, Rivera de la Cruz ha afirmado que no ha visto la obra, aunque conoce su contenido, y ha asegurado que no va a ir a verla porque no le "interesa" ni le "gusta", a la vez que ha subrayado que Vox le está haciendo a esta obra "la mejor campaña de promoción con la que podría soñar".