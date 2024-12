Rocco Posca: "Actúo a través de la música, pero no hago música a través de la actuación”

Rocco Posca (Argentina, 2000) comenzó su carrera musical en 2016 a sus 17 años, y continúa desarrollándose como músico, cantante, compositor y actor. Su expresión escénica en el ámbito del rock se caracteriza por la fusión de riffs de guitarras distorsionadas con composiciones introspectivas acústicas. Actualmente se encuentra inmerso en la producción de nueva música, como el lanzamiento de "Viento helado", su nuevo sencillo inspirado en la película "La sociedad de la nieve", nominada a los Oscars 2024, y de la que él mismo formó parte como actor. Estará en el Café Berlín de Madrid el próximo 6 de diciembre

Rocco, tu carrera ha sido multifacética, combinando música y actuación. ¿Cómo logras equilibrar ambos mundos?

Es algo habitual lo de la música y la actuación. En mi caso, surgió de forma natural que se equilibra por sí solo, pero tengo claro que me siento más músico que actor, esa es mi identidad más verdadera. A la vez, adoro actuar y me parece algo muy integrado a mi vida, me encantan y disfruto con ambas. La diferencia la veo en que mi modo de actuar es a través de la música, pero mi modo de hacer música no es a través de la actuación.

¿Cómo recuerdas adentrarte en el mundo artístico en Argentina? ¿Ha sido un camino fácil?

Fue tan intenso como hermoso. Empecé a tocar desde muy pequeño, con tan solo 14 años, mucho antes de grabar cualquier cosa. Empecé grabando un EP y tuve la suerte de que las bandas argentinas de entonces me acogieron y abrieron sus puertas. Me dejaban abrirle sus conciertos, me invitaban a centros culturales a tocar o a la radio más underground. Por supuesto, tuve la fortuna de que mis padres apostaron por mí y me llevaban a tocar a las dos de la mañana un jueves si hacía falta, aunque tuviera colegio al día siguiente. Confiaron en mí y me acompañaron persiguiendo mi sueño. Y como cualquier sendero, tuvo momentos muy duros. Pero estoy en un momento en el que disfruto de lo sembrado.

¿Ser hijo de actor ha supuesto que, en cierto modo, hayas sabido valorar y apostar desde muy pequeño por el mundo del arte y la cultura?

Por supuesto, no cabe duda. Más allá de que el primer instrumento de mi casa lo llevé yo y la música no vino de mis padres sino de mí, yo estaba rodeado constantemente de procesos creativos, como obras de teatro o películas. No obstante, destacaría algo fundamental, y es el hecho de que no percibí pesimismo ni mensajes negativos cuando decidí elegir un camino creativo para mi futuro. He podido sentir lo que es gozar y trabajar a la vez, y es porque no escuché la palabra “imposible”.

En 2017 abriste el concierto de Catfish and the Bottlemen. ¿Cómo fue esa experiencia y qué aprendiste de compartir escenario con bandas tan importantes?

Son experiencias que nunca olvidaré, los comienzos. Cuando nadie me conocía, pero tenía la posibilidad de mostrar lo que tenía para entregar. Ese show fue increíble además porque todos acabaron cantando una canción mía. El público no lo olvidaré, fue muy receptivo y además un empujón para seguir adelante en mi profesión.

El artista sacará disco en 2025 LRM

Tu primer álbum, "Niños del universo", marcó el inicio de tu carrera musical. ¿Cómo ha evolucionado tu sonido desde ese primer disco hasta "El Gaviota"?

Mi primer disco diría que es muy visceral y tiene solamente guitarra, batería y voces, con algún bajo que otro. El segundo disco incluía ya sintetizadores y descubrí otros géneros musicales. En El Gaviota ya me puse muy municioso con los sonidos, los instrumentos y el cómo grabarlos, un camino muy hermoso y lleno de aprendizaje. Con ello, creo que el nuevo disco que estoy grabando y verá la luz en marzo de 2025 sintetiza el espíritu de los tres anteriores, conviven todos ellos y me encanta.

"Viento helado" es un sencillo inspirado por tu papel en "La Sociedad de la Nieve". ¿Cómo influye tu experiencia como actor en tu música? ¿Qué elementos de la película se reflejan en la canción?

Viento helado es una locura, muy importante para mí. Cuando recibí el guion de la película y la frase de “vengo del avión que se cayó en la montaña”, corrí a por la guitarra y traté de vincularme al máximo con la historia. En el primer casting canté antes de hablar. Luego llegaron las palabras, pero fue un proceso de asimilación.

En "Viento helado" participas junto a otros actores de la película. ¿Cómo fue la colaboración con Andy Pruss y Valentino Alonso en la canción?

Siempre había una guitarra, siempre cantábamos. Fue todo muy natural, había muy buen rollo y lo pasamos bien. De forma espontánea llegaron los coros o algún riff en guitarra.

Hoy y el 6 de diciembre te presentarás en Barcelona y Madrid. ¿Qué pueden esperar tus seguidores de estos conciertos?

Daré un show en formato de dúo, algo es como nacen mis canciones. Lo estamos llevando a todos lados este año, y por supuesto en España también. Es un recorrido del pasado de mis discos, de cosas nuevas y, a la vez, un show muy energético.

Tu dedicación artística te ha llevado a trascender géneros. ¿Qué proyectos emocionantes tienes en mente para el futuro a corto y medio plazo?

El nuevo disco que saldrá en marzo será una excusa para estar de gira todo el año que viene. Recorreremos toda Latino América, también Norte América y llegaremos a Europa. Es muy especial también que pueda estar por toda Argentina, mi país. Una agenda muy intensa, pero con muchas ganas, estoy feliz y entusiasmado.

Por último, ¿cómo te sientes al ser parte de la nominada "La Sociedad de la Nieve" en los Oscars 2024?

Esto fue un flash, y aunque a mí no me movilice tanto un premio, me alegro por el reconocimiento. Pero yo me quedo con el amor y el trabajo de mis compañeros y el posterior de la gente con su recibimiento, ese fue el mayor premio y me cambió la vida.