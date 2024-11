Rocío Albert: «Queremos que el Gobierno de Pedro Sánchez dé a Madrid los fondos que le corresponden»

Rocío Albert presentó en la Asamblea de Madrid hace unos días el Proyecto de Presupuestos para 2025 con la tranquilidad de que las Cuentas saldrán adelante por la mayoría absoluta del PP en la Cámara. Pero también está dispuesta a admitir las enmiendas de la oposición que beneficien a los ciudadanos porque «gobernamos para todos y nunca hemos pensado que tengamos la verdad absoluta», dice.

¿Cómo definiría la situación económica de Madrid?

La Comunidad de Madrid está viviendo uno de los mejores momentos. Se ha convertido en una región que es una referencia internacional. Somos comparables a Berlín, Île de France o Londres porque los datos lo avalan. Madrid es una región enormemente dinámica en cuanto al mercado de trabajo. Hemos conocido hoy (por ayer) los datos del paro, que constatan que el 40% de los nuevos puestos de trabajo se crean en Madrid. Además, una de cada cuatro empresas se crean aquí también Por otro lado, la inversión extranjera no deja de llegar. En el segundo cuatrimestre del año, hemos tenido más del 67,5% de toda la atracción de inversión extranjera. Esperamos seguir así y, si el Gobierno de la nación no nos pone demasiados obstáculos, creo que lo mejor aún está por llegar.

¿Cómo valora los datos del paro que se acaban de conocer?

Estamos satisfechos porque somos la Comunidad que más puestos de trabajo crea. Con respecto al mes anterior, más de 40.000 trabajadores han encontrado empleo y esto significa que cada día encuentran trabajo 325 personas. Además, hemos registrado una cifra histórica: tenemos más de 3.712.000 afiliados trabajando en la Comunidad de Madrid. Esto nos llena de satisfacción. Al mismo tiempo, el número de autónomos no deja de crecer: superamos los 432.000. Lo único que hemos observado es que el paro a nivel intermensual ha crecido en 404 personas, es decir, un 0,1 frente a lo que crece en el resto de España, que es del 1%. Pero, si miramos los datos en términos interanuales, que realmente es lo importante, nuestro desempleo ha disminuido un 4,5, estamos por debajo de los 290.000 parados.

¿Cree que al final de la legislatura se podría llegar al pleno empleo?

Si todo sigue igual, sí podemos llegar al pleno empleo. De hecho, hemos invertido mucho en los Presupuestos de 2025 en políticas de empleo activas, un total de 690 millones.

¿Cómo planea la Comunidad abordar la inflación y qué impacto tendrá en los Presupuestos?

Ahora tenemos una inflamación que afortunadamente se ha ido moderando a lo largo del tiempo. Hemos llegado a tener cifras de dos dígitos que no habíamos visto en más de 10 años. Ahora estamos otra vez en cifras en torno al 2%. La situación vuelve a la senda, al objetivo del Banco Central Europeo, que es estar en el entorno a ese 2%. Son las cifras en las que vamos a movernos, que es el mejor de los escenarios.

¿Qué cambios esperan en el IRPF para 2025 y cómo van a afectar a los madrileños?

Los cambios del IRPF reflejan todas las bajadas que ha habido desde que Isabel Díaz Ayuso lleva gobernando la Comunidad de Madrid. Llevamos muchas bajadas de tipos acumuladas, la última del 2022, y hemos comprobado que se ha recaudado más: por encima de los 800 millones de euros sobre los datos que teníamos. Todas estas bajadas nos permiten tener más recursos en manos de los contribuyentes. Esto es bueno para la economía porque significa que esos recursos los van a dedicar a ahorrar, a consumir o invertir y que, por tanto, son ingresos futuros que nos permiten asegurar la calidad y excelencia de nuestros servicios públicos.

Entrevista con Rocío Albert López-Ibor, Consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. © Alberto R. Roldán Fotógrafos

¿Qué opina de la propuesta de Vox de que la recaudación extra que se obtenga de los Presupuestos se dedique a las víctimas de la Dana?

Vox es Vox y son muy demagógicos. No se puede desvestir un santo para vestir otro. Tenemos que buscar medidas para poder apoyar esta situación tan trágica. Y, además, medidas que sean a corto, medio y largo plazo. Deshacer unos Presupuestos para intentar ayudar a los valencianos, que además tenemos que saber cómo les tenemos que ayudar, no de cualquier manera, y a costa de los madrileños, no tendría sentido.

¿Cuál es la prioridad de los Presupuestos de 2025?

Social. No debemos olvidar que casi nueve de cada diez euros se invierten en programas sociales, es decir, en sanidad, en educación, en familia y Asuntos sociales y en vivienda, transporte e infraestructuras. Este año el Presupuesto tiene una característica y es que hay un incremento en las inversiones para todo tipo de infraestructuras que son estratégicas para las cuestiones de relacionadas con la garantía y la calidad de los servicios públicos. Invertiremos 88,5 millones para empezar las obras de la Ciudad de la Justicia de Valdebebas, otros 300 millones en Metro para la ampliación de la líneas 11, aunque también afecta a la 5 y a la 3. Y también se han empezado a tomar las primeras decisiones sobre gastos: más de 22.000 millones para todo lo que es la Ciudad de la Salud en el entorno del antiguo Hospital Universitario La Paz.

¿Qué medidas se están tomando para las pymes?

Para nosotros son elementos fundamentales. Están en el centro y además son las que crean la riqueza y empleo. Hemos eliminado burocracia y, en el caso de las pymes industriales, hemos aumentado un 26% los recursos estableciendo nuevas líneas muy novedosas.

¿Hay margen en los Presupuestos para atender la reducción de horas que piden los profesores y por lo que han hecho huelga?

Nuestro nuestro consejero de Educación ha puesto encima de la mesa un proyecto consensuado con la Consejería de Hacienda que tiene bastante sentido y que es ir haciendo progresivamente la bajada a las 18 horas lectivas en una serie de años al mismo tiempo que se lleva a cabo la reducción de alumnos por clase, porque todos fuimos conscientes de que la reducción progresiva de ratios de alumnos implicaba nuevos recursos en infraestructuras y la contratación de más profesores. Esto es lo que se ha contemplado en los Presupuestos de 2025.

¿Qué cuentas pendientes tiene el Gobierno central con Madrid en materia económica? La Comunidad siempre se ha quejado de que recibe mil millones menos en transferencias del Estado porque no se reconoce a un millón de habitantes.

Lo primero que tiene que quedar claro es que Madrid es la región más solidaria y que solo con la liquidación del 2022 hemos visto que el 76,7% de todos los recursos del Fondo de Solidaridad los aporta Madrid, mientras que Cataluña solo el 22% y Baleares el 3,3. La previsión es que siga creciendo. Dicho esto, nosotros siempre hemos tenido dos cuestiones pendientes. Una es el sistema de financiación autonómico. La última revisión fue en el 2009 y supuso un parche. Además es un sistema obsoleto. Mientras esto ocurre, hay dos problemas: no se reconoce a toda la población tal y como se mide para temas de financiación que es lo que se conoce como población ajustada. Es decir, se tiene en cuenta el crecimiento de la población, pero no variables tan importantes como la longevidad de nuestros ciudadanos. Una enmienda de ERC en el último momento nos dejó fuera del Fondo de Competitividad desde 2009, un dinero que sí llega a Cataluña. Esos son muchos millones de euros que hemos dejado de recibir y nos debería haber correspondido.

¿Cree entonces que Madrid está maltratada por el Gobierno central a nivel económico?

Más que maltratada lo que queremos es lo que nos corresponde: los ajustes de población y el Fondo de Competitividad que se creó para resolver los desajustes que había.