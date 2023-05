Rocío García Alcántara: "El triunfo del PP en Alcobendas sería el de la libertad frente al sanchismo"

Después de cuatro años repartidos entre Ciudadanos y PSOE, esta vecina de Alcobendas, que se define como «humilde, cercana y trabajadora», reclama el regreso del PP al gobierno de este municipio, para que vuelva a ser dinámico y el motor económico de la región.

¿Quién es Rocío García y de dónde nace su vocación por el servicio público?

Soy una persona que ha seguido los valores que me enseñó mi familia: esfuerzo, trabajo y compromiso. Comparto la filosofía de nuestra presidenta Ayuso: las ganas por gobernar la ciudad de Alcobendas. El servicio público es algo puramente vocacional, hice Derecho y me afilié con 16 años al PP, soy muy inquieta. La política local es muy interesante y quiero que los vecinos me vean como una más. De hecho, mi consejo es que cualquier persona que se dedique a la política tiene que estar años en un municipio.

¿Cuán de importante es que Alcobendas compartiese color político con la Comunidad?

Es fundamental. Si soy alcaldesa, me reuniré los primeros 100 días con Ayuso y Almeida –ya que serán los ganadores– puesto que mi prioridad es lo mejor para Alcobendas. El triunfo popular en la Comunidad, Ayuntamiento y Alcobendas sería la victoria de la libertad frente al sanchismo y al comunismo. Concretamente, el fenómeno Ayuso afecta a toda España. Yo tuve la suerte de trabajar con ella y es una persona con principios, valores y que ha demostrado una gran cultura del esfuerzo, especialmente en los momentos más difíciles de la pandemia. Tenemos muchos proyectos pendientes con la Comunidad y el Consistorio, como el desarrollo urbanístico o Madrid Nuevo Norte.

¿Cuál sería su balance de los últimos años, gobernados por el PSOE y Ciudadanos?

Hay que recordar que fue el PP quien ganó las elecciones. Pero por un pacto de traidores entre PSOE y Ciudadanos no pudimos gobernar. Han sido cuatro años de sinsentido, la ciudad se ha degradado y el vecino ha perdido el orgullo de pertenencia. Durante los 12 años de mandato popular fuimos referentes del norte de Madrid, siendo el municipio con la presión más baja de la región, ciudad europea del deporte, de las ciudades más seguras... El Ayuntamiento está paralizado, están más preocupados por los sillones que por todo lo demás. Por no hablar de la economía, ya sabemos que cuando gobierna la izquierda el dinero se derrocha.

¿Está entre sus objetivos una buena convivencia entre Alcobendas y su colindante, San Sebastián de los Reyes?

La avenida de España es lo que nos separa, la izquierda es San Sebastián y la derecha Alcobendas. Desde aquí le mando todo mi apoyo a Lucía Fernández, candidata del PP. Y, por supuesto, si ambas ganamos habrá buen entendimiento e incluso quién sabe, podríamos hacer algún proyecto juntas. Habrá muy buena sintonía.

Centrándonos en su programa, ¿qué propuestas planteas siguiendo estos cuatro ejes: vivienda, movilidad, seguridad y limpieza?

En cuanto a vivienda proponemos dar luz verde a los carriles Valgrande porque Alcobendas ha agotado suelo y tiene que crecer. Queremos ser atractivos para los jóvenes y nuevas familias con 8.000 viviendas (incluidas las públicas y protegidas). Quiero que los jóvenes se queden aquí a vivir, y más con las ayudas que está dando la Comunidad de «Mi primera vivienda». En movilidad apostamos por un boulevard Madrid-Norte, sostenible y que revitalice la zona del polígono industrial. Seguiré pidiendo la creación de un carril bus VAO por el problema que tenemos con el desdoblamiento de la A1. Otra idea que llevamos es el aparcamiento disuasorio en la zona del colegio Brains para reducir los colapsos y en el Arroyo de la Vega. Seguridad y limpieza son los problemas que más preocupan a los vecinos, tenemos que aumentar la plantilla de policía local y dotar de cámaras de videoseguridad en el centro. Por último, Alcobendas está sucio, hay que reforzar los servicios de limpieza, las zonas verdes y fomentar campañas de concienciación. Para evitar actos vandálicos, perimetraremos algunos parques por la noche.

Usted señala a los jóvenes como una de sus mayores preocupaciones. ¿Qué medidas tiene para ellos?

Un compromiso muy importante es la construcción de un pabellón deportivo en el colegio Parque Cataluña. Otro tema muy alarmante tiene que ver con la salud mental, cada vez son más los problemas de anorexia, bullying etc. Hay que reforzar la prevención mediante charlas y cursos. También la natalidad se ha convertido en una inquietud. Por ello, daremos una ayuda de 500€ por hijo para gastar en el pequeño comercio local, con el objetivo de cuidar nuestros negocios y fomentar la natalidad. Además, escucharé las demandas de ocio por parte de los jóvenes con «Alcobendas in game», un campus de videojuegos que impulse el ocio, la formación y el empleo. Por último, recuperaremos planes de voluntariado, calistenia en los parques, o el ocio saludable con «Imagina tu noche», que incluía opciones como ir a la bolera o apoyar la hostelería del municipio.

¿En qué consiste tu medida estrella: el SEMURA?

Esto ha tenido muy buena acogida. Se trata de traer el SAMUR de Madrid a Alcobendas, con cobertura los 365 días a todos los distritos. Tres vehículos: una ambulancia de protección civil, una ambulancia que funcione como la UVI, y un VIR para pequeñas atenciones en la vía pública.

Por último, ha presentado una candidatura con distintos perfiles. ¿Qué buscaba en su equipo?

Estoy muy orgullosa de mi equipo, estamos muy entregados y he intentado que todos se sientan partícipes, trabajando a una con el mismo objetivo. Nuestro fichaje estrella, Jesús Tortosa, es un vecino muy querido en Alcobendas y conocido por ser un deportista olímpico, nadie mejor que él para hacer las políticas deportivas más óptimas. Yo quise mezclar experiencia, a través de concejales con buena trayectoria como García de Vinuesa o Pablo Salazar. Pero también quería perfiles de fuera de la política que aporten más frescura. El equipo está ilusionado y con ganas de recuperar el dinamismo de la ciudad.