Rocío Monasterio pide eliminar la atención sanitaria a inmigrantes ilegales en Madrid: "Tiene efecto llamada"

La líder de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha pedido este lunes que se eliminen las subvenciones a las personas "inmigrantes ilegales" porque no hay "recursos para todos" y se hace un "efecto llamada" para que "todo el mundo" quiera venir a Madrid, mientras otros vienen a "hacerse arreglillos" en verano.

Así lo ha asegurado durante la rueda tras la Junta de Portavoces, en la que ha indicado que su grupo parlamentario ha registrado una proposición no de ley (PNL) para excluir de "acciones y beneficios sociales" a las personas que han "entrado ilegalmente en España, dejando a salvo las ayudas humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países origen".

"Tenemos muchísimas ONG que reciben subvenciones de la Comunidad de Madrid que reparten a los inmigrantes ilegales, pero muchísimas, y eso es con dinero de todos los madrileños", ha dicho la líder de Vox, quien ha añadido que los madrileños también tienen derecho a ayudas "pero no las están teniendo porque se las llevan los inmigrantes ilegales".

Al ser preguntada sobre si no considera que el acceso a la sanidad es una razón humanitaria, Monasterio ha asegurado que "conoce a gente" que sabe que viene a España "de turismo" y en el mes de julio vendrán a hacerse "unos arreglillos en la sanidad pública madrileña"; personas "con las que ha trabajado y ya no están en España, gente que son de otros países pero tenían abuelos españoles".

"Hay que priorizar, ojalá pudiéramos ayudar al mundo entero, pero no podemos, no tenemos recursos, no nos da", ha sostenido la líder de Vox.