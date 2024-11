Rompen el nuevo radar de tramo de la M-505 en Madrid y el ayuntamiento pide una reunión urgente con la DGT

Hace unos días se anunciaba el estreno de un nuevo radar de tramo en la M-505, la carretera que comienza en la A-6 en Las Rozas y llega hasta Ávila. Este dispositivo que cubre desde el kilómetro 9 hasta el 12,3 limita la velocidad a 50km/h. Sin embargo, tanto el Ayuntamiento de Galapagar como sus vecinos, no están de acuerdo con la DGT. Tanto ha sido así, que ya ha sido vandalizado.

Este nuevo radar es uno de los 180 dispositivos de tramo anunciados por Tráfico en verano de 2022, que han comenzado a colocarse por sus diferentes puntos,según confirma la DGT. Además, han corroborado que aún no estaba operativo y que está pendiente de calibración. Asimismo, su posición se debe a la alta siniestralidad del tramo, que desde enero de 2021 ha habido 13 accidentes, todos con heridos.

El origen del radar, los problemas y la posición del gobierno municipal

Por esa zona, pasan cada día unos veinte mil vehículos, de los cuales casi el 5% son vehículos pesados y camiones. Este control de velocidad se solicitó hace dos años, a través de una moción por parte del Ayuntamiento de Galapagar. Por entonces, gobernaba el PSOE que lo pidió debido al nivel de siniestralidad que había en la zona. Ahora, el ejecutivo municipal se queja de que Tráfico lo ha ubicado sin previo aviso.

El ayuntamiento, atendiendo a las quejas de los vecinos, ha pedido una reunión urgente con la DGT, para conocer los motivos por los que se ha instalado el radar y el por qué de la velocidad tan reducida, ya que según ha dicho la alcaldesa "su función es reducir la velocidad, pero sin obstaculizar el tráfico". Por su parte, hay vecinos que entienden que se coloque un radar en esa zona debido a los accidentes sufridos durante años, pero otros tampoco entienden el límite impuesto a 50km porque saben que esto generará atascos en horas puntas.

De los dispositivos de control ya instalados, uno ya ha sido roto donde la cámara y otras partes del dispositivo han quedado completamente destrozadas. Aunque aún no había empezado a multar, varios medios señalan que la DGT tiene previsto empezar a partir de enero de 2025, aunque aún no hay fecha formalmente. Este radar ya está señalizado, pero hasta que no esté dentro de la base de datos de la DGT, no podrá estar operativo ni sancionar.

¿Qué es un radar de tramo según la DGT?

Los radares de tramo, operativos desde 2010, se han instalado en autopistas, autovías y carreteras convencionales. Un radar de tramo, no es un radar como tal, sino un dispositivo fijo compuesto por varias cámaras. Estas abordan la entrada y salida del punto donde se quiere controlar la velocidad, calculando la velocidad media a partir del tiempo que ha tardado el vehículo en recorrer el tramo.

Para advertir a los conductores de la proximidad de un tramo de velocidad controlada, estos tienen su propio panel correspondiente. En España, ya existen más de 90 radares de este tipo y, la capital ya cuenta con siete, tres de ellos ubicados en el centro, gestionados por el Ayuntamiento de Madrid.