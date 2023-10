Salomón Aguado: «Vamos a recuperar el orgullo de ser pinteño»

Cien días «intensos» al frente del Ayuntamiento de Pinto no son capaces de agotar las ganas de Salomón Aguado de ejercer su «legislatura del diálogo». Le ha dado tiempo de crear pequeñas concejalías por barrios para escuchar a los vecinos, de retomar el asunto de la sanidad y los servicios de urgencias y de crear una mesa de diálogo entre comerciantes, autónomos y el Consistorio. Todo ello con el fin de que los habitantes de este municipio recuperen ese «orgullo pinteño» que, en los últimos años, parece que se ha perdido.

¿Qué ha pasado para que Pinto necesite ser «recuperado»?

Cuando decimos que tenemos que recuperar Pinto nos referimos a que queremos recuperar ese orgullo que hace años teníamos. Y, tal vez, ese sea el principal desafío al que nos enfrentamos. Queremos mejorar la seguridad ciudadana, la limpieza, los jardines y las instalaciones municipales de nuestra ciudad, y eso va a ser lo que afrontemos en esta legislatura. Para ello, vamos a poner en marcha infraestructuras que solucionen problemas como, por ejemplo, el de la movilidad en la zona central. Uno de nuestros principales compromisos de campaña fue la construcción de un aparcamiento subterráneo en la zona centro que dé solución al problema de movilidad y que permita revitalizar el comercio en la zona, porque hemos ido viendo cómo ésta ha ido decayendo, poco a poco, aunque creemos que es recuperable.

Esos problemas, ¿se han heredado de la anterior administración o vienen de largo?

He de reconocer que, en comparación con lo que encontramos en 2011, que fue cuando entré a trabajar en el Ayuntamiento para solucionarla, la situación que nos hemos encontrado no es tan catastrófica, porque entonces era de quiebra total. Pero, a merced de aquel plan de ajuste que hizo el gobierno popular, la situación más o menos se ha mantenido. Sin embargo, sí que nos hemos encontrado que presupuestariamente está muy desequilibrado. Falta, por ejemplo, consignación presupuestaria en aplicaciones tan importantes como la de electricidad, gas o servicios postales. No estamos hablando de calderilla, sino de más de tres millones de euros.

Parece una situación complicada de solucionar…

Es una situación compleja en la que no se trata de buscar culpables, sino de afrontar que hay una situación que hay que solucionar y que tenemos que remar todos juntos para lograrlo. Esa es, precisamente, una de las cuestiones que puse de manifiesto en mi investidura: que esta iba a ser la legislatura del diálogo y del consenso. Por eso, lo primero que hice cuando tuve conocimiento por parte de la intervención municipal de que esa era la situación fue ponerlo también en conocimiento del resto de la corporación, y hemos puesto en marcha un grupo de trabajo para ver, presupuestariamente, cómo afrontar este desequilibrio de forma que no les afecte a los vecinos. Esa es nuestra máxima: nosotros nos debemos a los a los vecinos y estamos obligados a hacer todo y un poco más para dar solución a sus problemas.

Hemos visto, con la creación de las cuatro concejalías en el municipio, que, efectivamente, el diálogo entre los grupos municipales y la participación de los vecinos se establece como algo fundamental en su legislatura.

Efectivamente, cuando hablamos de diálogo y consenso con las fuerzas políticas no olvidamos que con quien debemos contar, sobre todo, es con los vecinos. Tienen que sentir que su Ayuntamiento está cerca, y de ahí salió el proyecto de las concejalías de barrio, por el cual cada vecino sabe que tiene a su disposición a un concejal al que pedir, al que reclamar, al que ir directamente a plantearle las cuestiones relativas a ese a ese barrio para que ese concejal pueda canalizarlo en el Ayuntamiento. Es una forma de descentralizar, por decirlo, y que el ciudadano sienta que estamos ahí, que se les da una respuesta cercana a sus problemas. Y esto no puede quedarse en una simple fase, tiene que ser una realidad, una forma de funcionar cada día.

La pasada semana celebraban la primera reunión de la Mesa del Comercio de Pinto, ¿por qué era tan importante la creación de esta y cuál es su objetivo?

Una de las principales demandas que hemos tenido en el pasado mandato por parte del comercio, de los autónomos y emprendedores de la ciudad, era que el Ayuntamiento no les ha escuchado, y eso ahora está totalmente desterrado. Una de las cuestiones que más reclamamos insistentemente es la creación de esta mesa de Comercio, un lugar de entendimiento en el que los comerciantes, autónomos y emprendedores nos expongan no solo al equipo gobierno, ya que está abierto a toda la corporación municipal, cuáles son sus demandas y qué podemos hacer nosotros para facilitar una solución. El comercio local es fundamental para que una ciudad tenga vida. Mi padre ha sido comerciante toda su vida y yo, ahora, veo con tristeza y preocupación cómo muchos de los locales comerciales que en su tiempo tuvieron un enorme bullicio ahora están merced a los cambios sociodemográficos y al cambio de los hábitos de compra. Han cambiado, cierto, pero eso puede hacer que nuestros municipios acaben siendo una ciudad dormitorio. Pinto nunca lo fue y no podemos permitir que lo sea ahora, y, para ello, el comercio es fundamental. Así, una de las iniciativas que tenemos es la de poner a su disposición un calendario de ferias que les permitan salir a la calle a exponer sus productos, y que eso les permita estar más cerca de los ciudadanos.

Una de las condiciones de Pinto Avanza para llegar al acuerdo con su partido era el de solucionar la situación sanitaria de Pinto, ¿era algo que también les preocupase a ustedes? ¿A qué solución han llegado?

Por supuesto que ha sido una prioridad para el Partido Popular desde el desde el primer momento y así lo hemos demostrado en el Pleno durante la pasada legislatura, apoyando iniciativas relativas a la mejora de la de la sanidad. Por lo tanto, cuando se planteó ponerlo negro sobre blanco, no hubo discusión ninguna porque lo teníamos meridianamente claro. Recuperar las urgencias, que habían cerrado en marzo de 2020 por la pandemia, porque todo el personal fue destinado al SUMMA para atender las emergencias que existían, se ha convertido en un compromiso que, tal como ha prometido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se irá consiguiendo según vaya siendo posible. Nosotros hemos trabajado de forma insistente con la Consejería de Sanidad para que sea una realidad. Por otra parte, una de las demandas de los vecinos de Pinto era la construcción del tercer centro de salud del municipio, que se incluyó en el plan de infraestructura de Atención Primaria y se elaboró el proyecto para su construcción. Sin embargo, aunque estaba dentro de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2023, estos no salieron adelante porque el Partido Socialista, Podemos y Más Madrid, junto con Vox, votaron en contra. Por ello demandamos que se incorporase a los presupuestos de 2024, y será una realidad en breve.

¿Cómo es ahora la relación con Pinto Avanza?

La verdad es que todos los concejales que trabajan conmigo lo hacen con un objetivo común, que es el de Mejorar Pinto, y eso es lo que lo que nos une. Así de claro. La realidad es que estoy muy satisfecho de cómo está funcionando el equipo de gobierno en ese momento, porque, sí, siempre hay diferencias políticas, pero eso no implica llevárselo a lo a lo personal. El trato que tenemos en términos generales entre todos los miembros de la corporación es muy satisfactorio, es cordial sea cual sea el signo político.

Por último, ¿qué puede aportar Pinto al conjunto de la Comunidad de Madrid?

Pinto es especial y así lo ponen de manifiesto sus vecinos. Siempre que vas fuera y preguntas a un vecino de Pinto que, por las circunstancias, se ha tenido que ir a vivir a otro sitio, siempre está deseando volver. Y eso es lo que lo hace lo hace especial. Tenemos una muy buena ubicación, ya que estamos en un cruce de caminos. De hecho, es el punto céntrico geográfico de la Península, y de ahí viene etimológicamente el nombre de nuestra de nuestra ciudad. Todo el que viene a nuestra ciudad se acaba quedando, y queremos conseguir volver a ser ese espacio único al sur de la capital.