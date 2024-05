Santa ya está en Madrid (gracias a Finlandia)

Vamos hacia el calor. La primavera anuncia un verano mediterráneo... pero Madrid, donde todo pasa, también piensa en el invierno y en una de las figuras emblemáticas de la estación más fría: Papá Noel o Santa, que eso va por gustos. Y también, por supuesto, en el verano que disfruta nuestro amigo en su país de origen. De ahí que la Embajada de Finlandia en la capital acerque estos días a este emblemático personaje. Él se ha dejado caer por Madrid para decirnos que «nuestro verano es único. Ya cuento los días para que empiece la temporada del Sol de Medianoche. La temporada va del 6 de junio al 7 de julio. El sol brilla durante un mes todo el día y no se pone. La temperatura oscila entre 20 y 30 grados. También se permite recoger bayas y setas por todas partes, lo que me encanta hacer».

Santa se divierte en Laponia con todo tipo de actividades, pues, como afirma «otra cosa que me gusta mucho es hacer una hoguera en el bosque y preparar el café allí». Y es que, asevera, «en Laponia tenemos el aire más limpio del mundo. En nuestra naturaleza es fácil oír y disfrutar del silencio, ¡silencio! Estoy bastante ocupado desde agosto hasta Navidad. Después tengo más tiempo libre para relajarme. Visito diferentes lugares y ahora he decidido venir a Madrid. La razón es que hoy en día hay vuelos directos a Rovaniemi (donde yo vivo) desde España y muchos niños me han invitado a venir aquí».

No pocos niños españoles, entre ellos muchos madrileños, le han visitado ya en la Aldea de Papá Noel en el Círculo Polar Ártico y ahora aún más porque hay vuelos directos desde Madrid y Barcelona. Y es que, aunque faltan unos ocho meses para Navidad, Papá Noel, o Santa, tiene preparada su casa y su aldea para todos esos pequeños. Como apunta «empiezo a hacer preparativos ya en agosto. Con mis duendes preparo los regalos. Y a partir de enero recibo cartas de niños de todo el mundo. Y mientras hago los preparativos, paso mucho tiempo en el bosque disfrutando de la naturaleza». Una ocasión perfecta para acercarse a su hogar, a Laponia.