Santiago Villena: "Solo un Gobierno fuerte del PP será capaz de dar a Valdemorillo lo que necesita"

Lleva cuatro años como alcalde de Valdemorillo y, ahora, Santiago Villena, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración busca en las urnas del próximo domingo un respaldo claro que le permita acometer sin ataduras los proyectos que el municipio necesita.

¿Cómo ha sido el día a día de esta legislatura?

Ha sido complicado. El punto de partida era un gobierno en minoría. Así arrancamos en junio de 2019, con el pacto de legislatura que firmamos con Ciudadanos. Luego surgieron dificultades sobrevenidas: los dos primeros años fueron especialmente complicados porque no llegamos a entendernos verdaderamente para sacar los proyectos importantes que Valdemorillo tenía planteados y que nosotros firmamos en ese acuerdo de gobernabilidad. El punto de inflexión se produce con la repetición de las elecciones en la Comunidad de Madrid 2021. Ahí cesé a uno de los concejales de Ciudadanos, que había tratado de articular una moción de censura en Valdemorillo; y los dos últimos años, con un partido independiente en el Gobierno, aunque no nos ha aportado absolutamente nada, sí hemos sido capaces de desarrollar parte de los proyectos importantes que teníamos en el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones en 2019.

¿Cómo afecta a la gobernabilidad una fragmentación del voto tan grande?

Introduce muchísima complejidad. La fragmentación en Valdemorillo y en muchos otros sitios no ha sido una buena noticia. No tenemos cultura o tradición de gobernar en coalición. Que haya muchos partidos representados, aun cuando el diagnóstico para la solución de los problemas sea parecido, provoca que luego existan muchas sensibilidades, matices, reuniones y consumo de energía para llegar a acuerdos. Espero de verdad que, en esta convocatoria, lo que hemos vivido se corrija y podamos tener una mayoría estable para un gobierno fuerte. Aquí se plantea la cuestión de manera muy sencilla: nos jugamos mucho el 28 de mayo porque aquí hay un gobierno fuerte y solvente del Partido Popular o la alternativa es una coalición de perdedores que paralizaría la vida local.

Del mandato que ahora acaba, ¿qué proyectos han cambiado la vida del municipio?

Se han resuelto cuestiones que no se habían abordado en el pasado. Hemos conseguido desarrollar a través de un proyecto tecnológico que ha sido premiado que los autobuses interurbanos procedentes de Madrid recuperen el paso por el centro del pueblo. Nos hemos ocupado de la gestión de los residuos, renovando todo el parque de contenedores. La mejora de la oferta educativa sigue siendo uno de los grandes retos pendientes, pero se ha avanzado porque ha llegado la Formación Profesional a Valdemorillo, con un grado superior de Educación Infantil. Hemos acometido la mejora de infraestructuras básicas, como la renovación de la red de distribución de agua potable que se está ejecutando actualmente y que pretendemos que llegue a todo el municipio. Se han desarrollado planes de asfaltado, con más de 100.000 metros de viales públicos y se han mejorado accesos, no solamente al pueblo, sino también a muchas urbanizaciones. Esa es la línea de trabajo que hemos seguido en los últimos cuatro años y el balance de las cuestiones que teníamos planteadas y que estaban incluidas en el programa electoral.

Santiago Villena, alcalde de Valdemorillo y candidato del PP a la reelección LR

¿En qué terrenos puede crecer el municipio?

Valdemorillo tiene como reto fundamental a medio plazo la mejora de los servicios públicos fundamentales y ahí solamente el Partido Popular de Madrid, el proyecto de la presidenta Isabel Díaz Ayuso vinculado a nosotros, al Gobierno de Valdemorillo, es capaz de sacar esto adelante. Estoy hablando de la mejora de la oferta educativa, necesitamos un nuevo colegio bilingüe porque muchos de los niños que están en edad escolar están matriculados o tienen que salir del municipio para hacer sus estudios en municipios del entorno. Vamos a abrir, y esto es un anuncio porque está incluido en el programa electoral y es un compromiso de la presidenta, un nuevo centro de salud. Era una demanda histórica, necesitamos un nuevo edificio más moderno, funcional, con servicio de urgencias, que también es un reclamo muy importante desde hace mucho tiempo. En el ámbito de las competencias propiamente locales tenemos que mejorar la gestión de determinados servicios, como los residuos. Cada vez la normativa es más exigente para los municipios en esta materia y nosotros tenemos un margen de mejora. Somos conscientes de esa situación y vamos a cambiar el modelo de gestión para asegurarnos una recogida eficiente. Vamos a mejorar las infraestructuras deportivas. Partíamos prácticamente de cero hace cuatro años, con una actividad muy pequeña, se han creado escuelas deportivas y ahora es el momento de mejorar esas infraestructuras. Y Valdemorillo debe tener como objetivo estratégico a medio plazo un nuevo planeamiento general, por diversos motivos: primero porque tenemos que solucionar los problemas que hay sobre el régimen jurídico del suelo en determinados ámbitos, problemas de legalidad; segundo, porque solamente y como consecuencia de ese planeamiento urbanístico, vamos a disponer de suelo para dotaciones educativas, sanitarias y de vivienda; y porque con ese plan general también vamos a proteger nuestro extenso patrimonio natural.

¿Es posible dotarse de ese nuevo plan urbanístico en el próximo mandato?

Vamos a poner la carne en el asador desde el primer momento. Ya lo teníamos en el programa en 2019, pero las circunstancias han impedido que pudiéramos hacerlo. Debe ser un objetivo estratégico a medio plazo y vamos a trabajar con la Consejería de Medio Ambiente o la que tenga competencias en materia de urbanismo. Tiene que ser un planteamiento racional, moderado y participativo que vaya de la mano de la Comunidad de Madrid, que es quien tiene que aprobarlo de manera definitiva y que responda a un modelo de crecimiento que nos permita disponer de suelo suficiente para que Valdemorillo crezca de manera racional.

¿En qué medida es importante que el Ayuntamiento de Valdemorillo tenga el mismo color político que el Gobierno regional?

Es absolutamente fundamental. Solamente un Gobierno fuerte en el Ayuntamiento y del PP vinculado al proyecto de la presidenta Ayuso es capaz de dar a Valdemorillo lo que necesita. Seguimos necesitando dar un impulso, un salto de calidad. Estoy orgulloso de lo que hemos hecho, pero ha llegado el momento de hacer cosas verdaderamente importantes, como lograr esas dotaciones públicas necesarias de las que adolecemos en este momento.

¿Qué diría a los vecinos que en este momento estén dudando de su voto?

Le diría que los partidos independientes, como se ha demostrado históricamente en Valdemorillo, responden únicamente a proyectos personalistas que no piensan en el interés general. Estamos en un momento histórico muy importante para corregir todo eso. Estas elecciones municipales se plantean de manera plebiscitaria y se va a tener la oportunidad de contrastar dos modelos: el del Gobierno de España, ese Gobierno Frankenstein que se plantearía en Valdemorillo como alternativa al del Partido Popular. Porque el PP va a ganar las elecciones y la única alternativa sería una coalición de perdedores parecida al que tenemos en el Estado. Que la gente se pare a pensar si efectivamente quieren un Gobierno fuerte que saque adelante proyectos importantes o una coalición de cuatro o cinco partidos que hacen todo inviable con consecuencias que pagaríamos todos los vecinos.

El 4-M, el PP consiguió aquí el 47% de los votos. ¿Percibe que ese efecto permanece en el municipio?

Nos movemos por sensaciones y percepciones. No manejamos encuestas. Y sinceramente, sin hacernos trampas al solitario, el contexto es muy distinto al de 2019. Es verdad que todavía no se ha corregido la fragmentación, se siguen presentando, en mi opinión, demasiadas candidaturas. Pero la situación es objetivamente mejor que en 2019, cuando el PP estaba en un momento bajo: en las generales de ese año fuimos la cuarta opción política y un mes después fuimos capaces de ganar las elecciones. Nos quedamos muy lejos de la mayoría, pero fuimos capaces de dar la vuelta. Y entonces la presidenta de la Comunidad de Madrid no era tan conocida y, sin embargo, es hoy un activo electoral brutal para nosotros que nos impulsa a todos y que nos va a ayudar a mejorar el resultado electoral. Si eso lo conjugas con la sensación que tenemos del contexto general de España, con la experiencia que estamos viviendo con el Gobierno de la nación, yo creo sinceramente que tenemos que ser optimistas y pensar que los resultados que tuvimos en 2019 los vamos a mejorar muy sensiblemente.