El tiempo para hoy en Madrid: Temperaturas en ascenso y lluvias débiles de madrugada en la Sierra

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este viernes apunta a unas temperaturas, tanto máximas como mínimas, en ligero ascenso generalizado. En concreto, la Sierra experimentará heladas débiles en zonas altas, donde tampoco se descartan algunas precipitaciones débiles y dispersas. Además, el cielo estará cubierto y se podrán registrar brumas matinales en toda la región. Por su parte, el viento soplará flojo de componente oeste y suroeste, mientras que la cota de nieve se situará entre los 1.400 y los 1.600 metros. Los termómetros oscilarán entre los 5ºC y los 13ºC en Madrid; los 3ºC y 13ºC en Alcalá de Henares; los 4ºC y los 14ºC en Aranjuez; los 6ºC y los 14ºC en Collado Villalba; los 5ºC y los 13ºC en Getafe y 4ºC y los 12ºC en Navalcarnero.