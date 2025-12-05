Acceso

Madrid

Meteorología

El tiempo para hoy en Madrid: Temperaturas en ascenso y lluvias débiles de madrugada en la Sierra

Los termómetros oscilarán entre los 5ºC y los 13ºC en Madrid

MADRID.-Activado hasta el 31 de marzo el Plan de Vigilancia y Control de los Efectos del Frío en la Salud
MADRID.-Activado hasta el 31 de marzo el Plan de Vigilancia y Control de los Efectos del Frío en la SaludEuropa Press
  • Carlos Feria
    Carlos Feria
Creada:
Última actualización:

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este viernes apunta a unas temperaturas, tanto máximas como mínimas, en ligero ascenso generalizado. En concreto, la Sierra experimentará heladas débiles en zonas altas, donde tampoco se descartan algunas precipitaciones débiles y dispersas. Además, el cielo estará cubierto y se podrán registrar brumas matinales en toda la región. Por su parte, el viento soplará flojo de componente oeste y suroeste, mientras que la cota de nieve se situará entre los 1.400 y los 1.600 metros. Los termómetros oscilarán entre los 5ºC y los 13ºC en Madrid; los 3ºC y 13ºC en Alcalá de Henares; los 4ºC y los 14ºC en Aranjuez; los 6ºC y los 14ºC en Collado Villalba; los 5ºC y los 13ºC en Getafe y 4ºC y los 12ºC en Navalcarnero.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas