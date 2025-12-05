Peste porcina africana en España, en directo: última hora del brote en Cataluña, jabalíes muertos y zonas afectadas

El conseller de Agricultura, Ganadería, Peca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha considerado como un "buen indicio" que los cuatro nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) se hayan detectado en jabalíes localizados dentro del mismo perímetro de seis kilómetros en el entorno de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) donde se habían registrado los casos anteriores.

Los cuatro animales fueron encontrados por los agentes rurales "al inicio" de la crisis sanitaria, que comenzó la semana pasada, pero los resultados de las pruebas se han retrasado debido al estado de descomposición de los restos, ha explicado Ordeig en una comparecencia ante la prensa.

"Es un buen indicio que estuvieran dentro del radio, que fueran animales muertos y que correspondan a la primera tanda" de jabalíes detectados, ha señalado el conseller, que se ha reunido esta tarde con representantes de las principales empresas exportadoras de porcino en Cataluña.