Peste porcina africana en España, en directo: última hora del brote en Cataluña, jabalíes muertos y zonas afectadas
La peste porcina africana ha reaparecido en España tras 31 años, después de confirmarse varios jabalíes infectados con el virus en las inmediaciones de Barcelona
Las autoridades veterinarias han confirmado cuatro nuevos casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), elevando a trece el total de positivos, todos dentro del perímetro de mayor riesgo. El Ministerio de Agricultura (MAPA) informó de la detección de dos nuevos focos, con un jabalí afectado en uno y tres en otro, sumando cinco focos en total (dos primarios y tres secundarios). Además, 37 jabalíes muertos hallados en la zona han dado resultado negativo.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne este viernes con organizaciones agrarias y cooperativas para analizar la situación sanitaria una semana después de confirmarse en España los primeros casos de peste porcina desde 1994.
Última hora de la peste porcina en Cataluña
El Govern catalán ve un buen indicio que nuevos casos estén en un radio de 6 kilómetros
El conseller de Agricultura, Ganadería, Peca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha considerado como un "buen indicio" que los cuatro nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) se hayan detectado en jabalíes localizados dentro del mismo perímetro de seis kilómetros en el entorno de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) donde se habían registrado los casos anteriores.
Los cuatro animales fueron encontrados por los agentes rurales "al inicio" de la crisis sanitaria, que comenzó la semana pasada, pero los resultados de las pruebas se han retrasado debido al estado de descomposición de los restos, ha explicado Ordeig en una comparecencia ante la prensa.
"Es un buen indicio que estuvieran dentro del radio, que fueran animales muertos y que correspondan a la primera tanda" de jabalíes detectados, ha señalado el conseller, que se ha reunido esta tarde con representantes de las principales empresas exportadoras de porcino en Cataluña.
El MAPA recuerda que es necesario extremar las medidas en el transporte
El MAPA ha recordado que es "necesario extremar las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones de ganado porcino y jabalíes, y en el transporte de animales de esta especie".
Además, ha recordado la obligación de comunicar cualquier sospecha que se detecte, tanto en jabalíes silvestres como en explotaciones de ganado porcino en todo el territorio nacional
Se mantiene un alto nivel de alerta con refuerzo de vigilancia pasiva y bioseguridad
En cuanto a las actuaciones en granjas de cerdos, los Servicios Veterinarios Oficiales mantienen sus visitas y la toma muestras en las 39 explotaciones localizadas en la zona infectada, sin haberse detectado sintomatología ni lesiones compatibles en ninguna de ellas. También se han inspeccionado sus medidas de bioseguridad.
Se mantiene un alto nivel de alerta con refuerzo de vigilancia pasiva y bioseguridad en explotaciones de porcino y en poblaciones de jabalíes silvestres, tanto en Cataluña como en el resto de autonomías, según el MAPA.
"Intenso trabajo" de campo
La nota del ministerio recuerda que estos hallazgos son resultado del "intenso trabajo" de campo llevado a cabo por el Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat, con un total de 26 equipos operativos de trabajo en colaboración con la UME (Unidad Militar de Emergencias), el cuerpo de Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil (Seprona) y la Policía local.
Esa búsqueda incluye la búsqueda de cadáveres de jabalíes, la vigilancia de accesos no autorizado a la zona infectada, la desinfección de vehículos y personas, y la instalación de carteles que informan de la prohibición de entrar en la zona.
Se elevan a trece los jabalíes infectados por peste porcina africana
Las autoridades veterinarias han confirmado cuatro nuevos casos de jabalíes que han dado positivo en peste porcina africana (PPA), lo que eleva el número total a trece, todos ellos localizados en las inmediaciones de los anteriores focos, en el término municipal de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), y dentro del perímetro de la zona considerada de mayor riesgo-
Según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de Cataluña han notificado la detección de dos nuevos focos de peste porcina africana en jabalíes silvestres, con uno y tres animales, respectivamente, en cada uno de ellos.
Con estos dos nuevos focos, ascienden a cinco los notificados hasta la fecha, dos de ellos primarios y los otros tres secundarios.
Además, otros 37 animales muertos encontrados en la zona y sus alrededores han resultado negativos.
Ganaderos y mataderos piden matar todos los jabalíes cerca del foco y vaciar las granjas
Las industrias cárnicas y las grandes empresas de porcino de España que forman parte de la junta de precios de Mercolleida han planteado este jueves sacrificar a todos los jabalíes en un radio de 20 kilómetros del lugar donde se detectó la peste porcina africana (PPA) y vaciar las granjas de cerdos de engorde de la zona.
Así lo ha explicado el director general de la lonja, Miquel Àngel Bergés, que ha lanzado un mensaje de "unidad" del sector, del que ha dicho que pide "máxima celeridad" para actuar sobre la zona cero para "garantizar que el virus no salga de esta área.
“La única manera de que no salte a otras comarcas o incluso a otras provincias es sacrificando a los cerdos", ha afirmado.
Puedes leer la información completa aquí.
Luis Planas se reúne con organizaciones agrarias y cooperativas para analizar la situación por la peste porcina
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne este viernes con organizaciones agrarias y cooperativas para analizar la situación sanitaria tras los casos de peste porcina.
La reunión se produce cuando se cumple una semana de los primeros casos confirmados de peste porcina en España desde 1994.
