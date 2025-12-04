Anticorrupción advierte del hallazgo de "información relevante" en el móvil del hermano de Koldo

La Fiscalía Anticorrupción ha advertido al magistrado del caso Koldo en la Audiencia Nacional del hallazgo de "información relevante" para la investigación en el teléfono del hermano de Koldo García. El instructor de la trama, Ismael Moreno, así lo expone en una providencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN y en la que ordena adherir este último informe de la Fiscalía a la causa a la espera de que la Guardia Civil termine con el análisis del terminal de Joseba García.

En concreto, el fiscal Anticorrupción encargado del procedimiento ha apuntado en un reciente oficio que se han localizado datos relevantes para la causa en el teléfono móvil Huawei Mate 40 Pro de Joseba García que le incautaron tras el estallido del caso en febrero de 2024. Cabe recordar que el hermano del exasesor ministerial fue uno de los detenidos en aquella operación, junto con el propio Koldo García, o el empresario Víctor de Aldama entre otros.

Se trata de un material que está pendiente de ser analizado, toda vez que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil requisó más de 170 dispositivos a los cabecillas de la trama. Desde ese momento algunos imputados, como Koldo García, han reclamado insistentemente la devolución de estos terminales alegando que están indefensos sin estas fuentes de prueba. El último en hacerlo fue el exasesor de José Luis Ábalos quien, en su comparecencia el pasado viernes en la Audiencia Nacional se acogió a su derecho a no declarar apelando precisamente que no podía pronunciarse sobre los hechos que se le imputan hasta que no tenga acceso a los terminales que le incautaron los agentes.