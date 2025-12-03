Los astrónomos nos instan a prepararnos para lo que vendrá mañana 4 de diciembre

No podíamos despedir el año sin uno de esos fenómenos que nos cautivan, que nos obligan a levantar la mirada y nos dejan unos segundos boquiabiertos, admirando la suerte que tenemos de estar vivos para contemplar los regalos que nos ofrece la naturaleza. Diciembre llega cargado de magia, y los astrónomos ya han emitido la señal de aviso: lo que ocurrirá el 4 de diciembre promete ser inolvidable.

La Luna de diciembre será protagonista absoluta de un mes repleto de eventos astronómicos extraordinarios. Entre todos ellos, destaca una joya especialmente esperada: la última superluna del año.

Una superluna para despedir el año

El 4 de diciembre, nuestro satélite natural alcanzará su fase de superluna, es decir, estará en su punto más cercano a la Tierra durante la luna llena. En esta ocasión, la distancia será de aproximadamente 357.219 km, un acercamiento que hará que se vea más grande, más brillante y más imponente de lo habitual.

Este espectáculo será visible desde cualquier parte del mundo y, lo mejor de todo, no requiere ningún tipo de equipo especial. Solo bastará con dirigir la mirada hacia la constelación de Tauro, donde se lucirá en todo su esplendor.

Doble lluvia de meteoros: diciembre se enciende

Como si la superluna no fuera suficiente, el mes regalará dos lluvias de meteoros para marcar en el calendario:

Púpidas-Vélidas con su máximo el 7 de diciembre

Visible principalmente desde el hemisferio sur a partir de las 21:00 h. Su radiante se ubica en la constelación Puppis y promete un espectáculo perfecto para quienes buscan cielos tranquilos y un fenómeno menos masivo pero igual de encantador.

Gemínidas con su máximo entre el 13 y el 14 de diciembre

Considerada una de las lluvias de meteoros más intensas del año, puede ofrecer hasta 160 meteoros por hora bajo condiciones idóneas. Su radiante se encuentra en la constelación de Géminis y es visible desde ambos hemisferios. Los mejores resultados se obtienen lejos de la contaminación lumínica y con cielos despejados.

Conjunciones celestes: encuentros en las alturas

Diciembre también ofrecerá acercamientos visuales espectaculares entre astros brillantes:

7 de diciembre: conjunción entre la Luna y Júpiter , uno de los planetas más brillantes del cielo.

, uno de los planetas más brillantes del cielo. 10 de diciembre: la Luna se alineará con Régulo, la estrella más luminosa de la constelación de Leo.

Ambos encuentros serán visibles a simple vista y perfectos para los aficionados a la astrofotografía.

El solsticio: cambio de estación

Finalmente, el 21 de diciembre tendrá lugar el solsticio de verano en el hemisferio sur, que marca el inicio oficial de la estación más cálida del año. Días más largos, noches breves y un cielo que, aun así, seguirá ofreciendo motivos para mirar arriba.