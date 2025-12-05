El audio de una testigo de la UCM que compromete la gestión de Begoña Gómez con el software

A Begoña Gómez se le dio la vuelta la declaración de una testigo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que ella misma solicitó que fuese citada.

Zulma Escalante fue interrogada por el juez Juan Carlos Peinado hace justo una semana, después de que el abogado de la mujer de Pedro Sánchez propusiese su testimonio para trazar una analogía, en cuanto a que ella también inscribió a su nombre el sitio web del máster que codirige en la UCM, siendo, asimismo, personal ajeno al centro universitario.

Escalante declaró ante el instructor que «solicitó el dominio» de la web para su máster «porque desde el departamento de Marketing» de la Complutense se le indicó que «tenían que tener una página para difundir» y ostentar un «posicionamiento digital». «No se crea, se solicita», remarcó en sede judicial.

De hecho, a fin de insistir en que todo se hizo para que fuese de la Complutense, esta testigo explicó que «es la universidad la que paga el mantenimiento» de la dirección web y también están a nombre de la institución «todos los datos de seguridad».

Ella se limitó a llevar a cabo «el trámite burocrático» de dar de alta el dominio, que «le costó un euro», y, luego, en el seno de la universidad «se contrató a un proveedor, siguiendo el procedimiento, que desarrolló el contenido».

Un contenido que se limitaba –describió– a información sobre «en qué consiste (el máster) para que la gente entienda de que van los estudios» enmarcados en el campo de la sostenibilidad.

«Se establece la metodología, los profesores... Nada más, ni siquiera blog tenemos», afirmó ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

La esposa del jefe del Ejecutivo, en cambio, pasó a ser la propietaria del dominio, después de que lo crease la que era su «número dos» en la cátedra extraordinaria en Transformación Social Competitiva (TSC). La coordinadora, Blanca de Juan. Por tanto, era Gómez la que todos los meses pagaba la cuota del servicio que daba la empresa Arsys.

Por otro lado, Escalante quiso dejar claro que nunca registró a su nombre como marca la página. «Mi máster y el dominio no tienen marca comercial, es de la UCM», dijo, concretamente, tal y como refleja el audio de su comparecencia al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Ello contrasta con una Gómez que figura como titular de la marca que da nombre al software de la cátedra (que se investiga si se apropió indebidamente) y a la propia web (ww.transformatsc.org).

En contestación a preguntas de la acusación popular que lidera Hazte Oír, la testigo aseveró que tampoco constituyó en ningún momento el máster como empresa mercantil.

Mientras que la esposa del jefe del Ejecutivo creó la sociedad limitada Transforma TSC en noviembre de 2023. Colocándose tanto de administradora única como de presidenta.

Escalante, en este sentido, subrayó que en su web, que tenía incluido el logo de la UCM, nunca se introdujeron «herramientas». A diferencia, de nuevo, de la esposa de Sánchez, que ofreció en su web este programa informático que varias empresas privadas desarrollaron, de manera altruista, para que fuera propiedad al 100% de la UCM. La inversión se calcula en más de 300.000 euros.