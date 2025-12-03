¿Qué pensiones están exentas de pagar IRPF en España? Consulta la lista

Los pensionistas, igual que cualquier ciudadano que recibe una renta, deben tributar por ella y presentar la declaración anual del IRPF si superan los mínimos establecidos. La pensión pública de jubilación se considera un rendimiento del trabajo y, por tanto, está sujeta a impuestos como un salario.

No obstante, existen casos en los que el pensionista no está obligado a presentar la declaración o en los que la pensión está exenta de tributación. Estas son las principales excepciones:

¿Cuándo no es obligatorio presentar la declaración?

Si los ingresos anuales no superan los 22.000 euros procedentes de un único pagador, no es necesario presentar la declaración.

Si existen dos o más pagadores y del segundo se reciben más de 1.500 euros anuales, el límite para la obligación de declarar baja a 14.000 euros.

Por ejemplo, un pensionista tendría dos pagadores si percibe la pensión pública y, además, recibe rentas derivadas del rescate de un plan de pensiones.

En el caso de las pensiones extranjeras, estas tributan normalmente en España, ya que el contribuyente debe declarar en su país de residencia. Para evitar la doble tributación, existen convenios con muchos países. Además, cuando se percibe una pensión extranjera junto con una pensión española, se considera que hay múltiples pagadores, aplicándose los límites mencionados, según un artículo publicado por el BBVA.

¿Qué pensiones están exentas de tributar?

Están libres de tributación las siguientes prestaciones:

Pensiones de incapacidad permanente o gran invalidez , ya sean de la Seguridad Social o de seguros privados. La exención llega hasta el importe máximo reconocido por la Seguridad Social; cualquier cantidad superior tributa como rendimiento del trabajo.

Pensiones de orfandad .

Auxilio por defunción .

Pensiones a favor de familiares por incapacidad absoluta del titular.

Prestaciones derivadas de actos de terrorismo .

Prestación familiar por hijo a cargo.

¿Cómo tributan los rescates de planes de pensiones?

Las cantidades percibidas al rescatar un plan de pensiones tributan como rendimientos del trabajo, igual que las pensiones públicas.

Una de las ventajas fiscales de los planes de pensiones se produce durante las aportaciones:

Se pueden desgravar las cantidades aportadas con los siguientes límites:

Hasta 1.500 euros anuales, o

El 30 % de la suma de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas, aplicándose el menor de los dos.

Además, si el cónyuge tiene rendimientos netos del trabajo y/o actividades económicas inferiores a 8.000 euros, se puede aportar a su plan hasta 1.000 euros adicionales, que también son desgravables.

Para la declaración del IRPF es importante tener en cuenta que el rescate de un plan de pensiones se suma a los ingresos del trabajo de ese ejercicio, incluida la pensión pública. Por ello, si se pretende rescatar una cantidad elevada, puede resultar conveniente retrasar el rescate al siguiente año fiscal para evitar un incremento notable en la factura del IRPF del ejercicio actual.