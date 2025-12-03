RTVE confirma que si España no participa en Eurovisión 2026, no emitirán ninguna de las tres galas del certamen musical más importante del viejo continente, lo que supondría un duro impacto al concurso de la canción europea, debido a la gran cantidad de espectadores que desde España visualizan en televisión Eurovisión. En la edición de este año, se marcó un récord de audiencia, superando los registros de 2022 (año en el que Chanel Terrero rozó el micrófono de cristal en Turín). La emisión en mayo de Eurovisión 2025 reunió a 5.884.000 seguidores, con un share del 50,1% y 13,6 millones de contactos únicos durante toda la gala.

La retirada de RTVE del certamen implicaría que tampoco se emitirían en TVE ni las semifinales ni la final de Eurovisión 2026, ya que la corporación ha aclarado que, si no abona la cuota de participación, tampoco pagará los derechos de emisión de las tres galas, cuya factura ascendió en 2025 a 331.721 euros, según datos del Portal de Transparencia citados en sede parlamentaria, un coste que no está dispuesta a asumir si España queda fuera del concurso; sin embargo, la salida no supondría un abandono total del ecosistema eurovisivo nacional, ya que se mantiene el Benidorm Fest del 10 al 14 de febrero de 2026, aunque dejaría de servir para elegir representante, abriendo además un doble interrogante sobre qué decisión adoptará finalmente la UER respecto a Israel y cuánto tiempo podría prolongarse un escenario sin España en Eurovisión… y sin Eurovisión en TVE.

José Pablo López denuncia descontrol de cara a Eurovisión 2026

A esta noticia se le suma una nueva opinión vertida por el presidente de RTVE, José Pablo López, que ha reiterado de nuevo el descontrol actual de Eurovisión. En esta ocasión, se hacía eco de una noticia de la agencia Reuters, que informaba que Alemania no participaría en el mes de mayo en Eurovisión si Israel es excluida, es decir el caso contrario a nuestro país. A raíz de esta información, José Pablo López escribía en su cuenta de X (antiguo Twitter) lo siguiente: "El descontrol del festival, las presiones y las injerencias políticas en Eurovisión son ya indisimulables. Con esta situación quieren que avalemos un nuevo reglamento que ya nace inservible. Y decían que era un concurso de canciones...", evidenciando que Eurovisión esta muy politizado. El devenir y la participación de Israel se esclarecerá después de la Asamblea Ordinaria de la UER, que se celebrará el 4 y 5 de diciembre.

España decidió no participar en Eurovisión si participa Israel

El Consejo de Administración de RTVE aprobó el pasado martes 16 de septiembre (y ratificó la semana pasada durante la Comisión Mixta de Control Parlamentario del Congreso y del Senado), con mayoría absoluta, la retirada de España del Festival de Eurovisión en caso de que Israel participe en la próxima edición. La propuesta, presentada por el presidente de la Corporación, José Pablo López, obtuvo 10 votos a favor (Gobierno y socios), 4 en contra (Partido Popular) y una abstención (Junts). Con esta decisión, España se convierte en el primer país del Big Five en fijar esta postura, sumándose a Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos, que ya habían condicionado su permanencia a la exclusión de Israel. RTVE ya había impulsado en julio, durante la Asamblea General de la UER, un debate sobre la conveniencia de la participación israelí, instando a la organización a dar una respuesta antes de diciembre. La Corporación recalcó, además, que este acuerdo no afectará a los planes del Benidorm Fest, que mantiene su quinta edición como evento consolidado y con identidad propia. La decisión de España de retirarse del festival de la canción más importante del viejo continente supondrá un duro varapalo económico para la organización debido a que nuestro país forma parte del big five junto Alemania, Italia, Francia y Reino Unido. Según los datos publicados por LARAZÓN en el mes de mayo, las consultas desde España hacia la localidad suiza de Basilea, donde se celebró Eurovisión 2025, aumentaron un 53% durante los primeros meses del año. Nuestro país se situó como el tercer país con más interés en viajar a Basilea, solo superado por Suiza y Alemania, y por delante de destinos tradicionalmente eurofan como Francia o Italia.