Anadolu Efes - Real Madrid, en directo hoy: jornada 14 de la fase regular de la Euroliga

El Real Madrid visita este jueves el Basketbol Gelişim Merkezi de Estambul para medirse a un Anadolu Efes lleno de urgencias, por la jornada 14 de la fase regular de la Euroliga 2025/26. Los blancos llegan lanzados tras su épica victoria a domicilio ante el Hapoel Tel Aviv, con balance 7-6 y en plena pelea por afianzarse en la zona de playoff, mientras gestionan el desgaste de las ventanas FIBA y la baja de Andrés Feliz. El conjunto turco, campeón de Europa en 2021 y 2022, afronta el duelo con un 5-8 que le mantiene fuera del play‑in, varias bajas importantes como las de Shane Larkin y PJ Dozier y un relevo reciente en el banquillo tras la salida de Igor Kokoskov. Será un choque de alto voltaje entre la solidez creciente de los de Sergio Scariolo y la necesidad de reacción de un Efes obligado a hacerse fuerte en casa para no perder definitivamente el tren de la parte alta.

Última hora del Anadolu Efes - Real Madrid: jornada 14 de la fase regular de la Euroliga, en vivo online