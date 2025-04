Traspiés con el Catecismo de la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid

Poca atención a la catequesis en la más tierna infancia. Eso es lo que parece ocultar este entuerto del PSOE en la Asamblea de Madrid y su portavoz, Mar Espinar. Lo que apuntaba ser una mañana de ataques políticos de carril, contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha cambiado el objetivo. La misma Más Espinar que hace unos días se quedó descolocada por las palabras de su segundo, que no callaba pese a que ella tenía la palabra, fue protagonista, seguro que involuntaria, a cuenta de la palabra de Dios. La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid se despistó en el Pleno al citar el «no robarás» como el sexto mandamiento del Catecismo de la Iglesia Católica cuando, realmente, se trata del séptimo.

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha ironizado este jueves con los "mandamientos" del PSOE al asegurar que le ha "traicionado el subconsciente" al confundir el mandamiento de "no robarás" con el de "no cometer actos impuros".

Así ha respondido desde el Pleno de la Asamblea a la portavoz del PSOE, Mar Espinar, quien la he recordado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "el cumplimiento del sexto mandamiento". "Se lo voy a recordar, que lleva más tiempo de plañidera que de devota, no robarás", ha expresado.

Tras ello, Díaz-Pache ha afirmado que a Espinar le ha "traicionado el subconsciente" porque el sexto mandamiento es "no cometerás actos impuros". "El sexto mandamiento no es no robarás, eso no lo trabajan ustedes muy bien, ese es el séptimo mandamiento. El sexto es no cometerás actos impuros, que tampoco lo trabajan ustedes muy bien", ha apuntado.