Tres detenidos por un robo con fuerza en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en el Ayuntamiento de Alcalá en la madrugada del pasado 27 de julio. Según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado, dos de estos varones forzaron una puerta lateral del edificio para acceder al interior y sustrajeron diverso material informático relacionado con la actividad llevada a cabo por la institución municipal, entre el que se encontraba un ordenador empleado para la realización de videollamadas.

En las investigaciones llevadas a cabo durante las primeras horas, los agentes pudieron comprobar que, además de las dos personas que lograron entrar en el Consistorio, había un tercer hombre que desde el exterior realizaba una labor de vigilancia para alertar de la llegada de la policía. Avanzadas las pesquisas policiales se pudo identificar a los tres responsables, conocidos de la zona, por lo que se estableció un dispositivo especial de localización que permitió la detención del primero de ellos el pasado dos de agosto.

Los otros fueron arrestados los días 23 y 24 de este mes respectivamente. En el operativo policial se recuperó un ordenador portátil propiedad del consistorio. Los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.