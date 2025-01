El trío original de Los rebeldes celebra su 45 aniversario en la música con un disco nuevo

Corría el año 1979 cuando Carlos Segarra fundaba en Barcelona Los Rebeldes junto a Aurelio Morata y Moisés Sorolla. Durante dos años compartieron escenario con artistas como Chuck Berry, Johnny Guitar Watson, Ramones o Mike Olfield y es en 1981 cuando graban su primer disco “Cervezas, chicas y rockabilly”, pero es el álbum “Esto es rocanrol” de 1984 el que pone a la banda en la cima del pop-rock nacional con temas como “Harley 66”, “Esa manera de andar” o el propio “Esto es rocanrol”. Han pasado la friolera de 45 años desde los inicios de aquella primera formación, pionera del rockabilly, cuya fuerza radica, sobre todo, en sus potentes directos. A mediados de los 80 Aurelio Morata dejó la banda para comenzar con su proyecto, Aurelio y Los Vagabundos y se incorporó Dani Nel-lo. Los Rebeldes han grabado 15 álbumes de estudio y 4 en directo, además de sus innumerables actuaciones que los han convertido en una de las bandas con más kilómetros recorridos por la geografía nacional. Ahora, 45 años después de su nacimiento, el trío original formado por Carlos Segarra, Aurelio Morata y Moi Sorolla, ha decidido volver a reunirse bajo el nombre de Rebeldes 79 –para diferenciarlos de actuales Rebeldes-. “Nunca perdimos el contacto –explica Segarra-, Aurelio estaba ayudando a mi mujer con su productora a organizar esta gira del año pasado del 45 aniversario y se le ocurrió la iniciativa como parte de los fastos de la celebración. “¿Por qué no hacemos un mini LP como aquel “Esto es rocanrol” del año 84?” –propuso-. La idea era volver a hacer cinco canciones en formato vinilo como entonces. Grabamos seis versiones para calentar motores, pero nos vinimos arriba, empezamos a hacer canciones juntos y al final nos salieron ocho, que junto con las seis versiones de temas del repertorio inicial, hasta el año 85, hacen los 14 temas que van en la versión CD”.

Así nació “Al este del Edén”, un disco conmemorativo, que contiene la misma esencia y espíritu con el que se gestaron en sus inicios, un álbum donde siguen mezclando rockabilly, swing, country y rythm & blues y cuya portada va camino de ser una pieza para coleccionista a la antigua usanza. “La de “Esto es rocanrol” fue mítica, diseño del gran Miguel Gallardo, que ya no está con nosotros –explica Carlos Segarra-, y queríamos una continuación, un volumen 2 que captara el mismo espíritu de aquella primera ajustada a su contenido. Después de un concierto con La Frontera, se nos ocurrió encargársela a su bajista Toni Marmota y no ha podido salir mejor, cuando la gente tiene ilusión de comprar un soporte físico, tienes que darle el mejor de los envoltorios y el mejor regalo posible, que tenga todos los datos y detalles del disco”. Y prosigue Segarra, “Los jóvenes que bajan música de las plataformas igual no le dan tanta importancia, pero para los que comprábamos vinilos en los 70 y 80, las portadas eran fundamentales porque no es solo música, es un paquete que conforma una obra de arte conjunta y creo que cada disco tiene la portada que se merece, “The Dark Side of the Moon” de Pink Floyd, no sería el mismo disco con otra y si los Beatles en vez de hacer “Abbey Road” en el paso de peatones lo hacen en el semáforo sería otra cosa” (risas).

Recorrido

La gira celebrativa, que ya ha comenzado en Valencia, los llevará a Valladolid (31 de enero); Madrid (sábado1 de febrero. Sala NAZCA); Almazán, Soria, (14 de febrero); Bilbao (15 de febrero); Murcia (7 de marzo); Barcelona (25 de abril) y Sant Feliu de Guíxols (10 de mayo). “Lo estamos disfrutando –explica el artista-, cuando estás en la cresta de la ola vendiendo miles de copias, en plena vorágine del “rocanrol”, no te da tiempo a disfrutarlo, pero ahora estamos saboreando el momento porque es especial, vendrán otros mejores o peores, pero este es único, sabemos que el público nos quiere y nosotros a ellos, lo estamos viviendo con conciencia y nos lo pasamos muy bien”. Y junto a los viejos rockeros, tienen un público joven que no habían nacido en el 79. “Las primeras filas están copadas por jóvenes que hacen lo que yo cuando tenía 17 años, pedir canciones del primer disco que grabamos”. Pero, ¿este disco y esta gira son algo excepcional o hay idea de seguir? Segarra afirma que “es complicado, porque Los Rebeldes actuales con los que hemos hecho 45 años, gozan de muy buena salud, y porque cada uno de nosotros tiene sus múltiples obligaciones aparte. Esto ha sido algo muy puntual por el aniversario, pero eso le da más magia todavía porque va a ser algo único e irrepetible”, concluye.