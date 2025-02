La UC3M y diez universidades europeas lanzan un grado conjunto en Sostenibilidad Urbana

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha puesto en marcha un nuevo Grado en Sostenibilidad Urbana en conjunto con diez universidades europeas. El programa se ha enfocado para abordar los retos medioambientales a los que se enfrentan tanto las ciudades como las zonas rurales.

Esta propuesta, que se iniciará en el próximo curso académico 2025/2026, está diseñada por la alianza europea Young Universities for the Future of Europe (YUFE), a la que pertenece la UC3M. Se trata de una titulación oficial impartida íntegramente en inglés, que permitirá estudiar en diez universidades europeas socias de la alianza YUFE, con un año de movilidad garantizado y la financiación de las becas Erasmus+.

Las universidades participantes en la titulación (siete socias otorgantes de títulos y tres socias de movilidad) son: Universidad Nicolás Copérnico de Torun (Polonia), Universidad de Amberes (Bélgica), Universidad de Essex (Reino Unido), Universidad de Eastern Finland (Finlandia), Universidad de Maastricht (Países Bajos), Universidad de Rijeka (Croacia) y Universidad Carlos III de Madrid. También la Universidad Sorbonne Nouvelle (Francia), Universidad de Chipre y Universidad de Bremen (Alemania).

Al tratarse de una titulación conjunta, la duración de este grado oficial será de tres años, que es la habitual en la mayoría de los países. El primer año se centrará en habilidades y conocimientos básicos y se realizará en la universidad de origen, mientras que el segundo y tercero se van a poder personalizar y estudiar hasta en tres universidades europeas distintas. El programa ofrecerá una experiencia de aprendizaje dinámica y flexible, que culminará con el desarrollo de un trabajo fin de grado. La expedición del título se realizará en conjunto por las siete universidades europeas participantes.

El alumnado que curse este nuevo grado trabajará a nivel internacional con estudiantes, docentes y empresas para abordar cuestiones de sostenibilidad en entornos urbanos y rurales, y todo ello se realizará en un entorno creativo, internacional e interactivo.

Esta titulación permitirá obtener competencias transversales y un perfil internacional para enfocar el futuro profesional. El grado también dará acceso directo a una amplia selección de másteres especializados. Al finalizar el grado los estudiantes conseguirán un título expedido por siete prestigiosas universidades europeas.