Unir el amor y la Constitución Española en la poesía

Leire Olmeda, de 39 años, tenía un objetivo: juntar el amor y la Constitución Española. La poetisa ripense trató de hacerlo a través de un libro de poemas, el tercero que publica y que se titula ‘Cuerpo Legal. A quienes la vieren y entendieren’. «La idea del libro es hablar del amor usando como excusa la Constitución Española», explica Olmeda. La disposición de los poemas es la siguiente: en orden numérico, cada poema lleva como cita un artículo de la Constitución en el que se han basado esos versos. Aunque afirma que no se puede quedar con ninguno de sus tres libros, a ella le gusta «innovar». La unión de estas dos ideas la encuentra en que el objetivo de una Carta Magna «es regular la convivencia entre todos» y que «el amor es otra forma de convivencia».

Su primer libro se tituló ‘Ataques de Pánico’, que considera que es «más clásico», en el sentido en que es un «conjunto de poemas». En el segundo, ‘Una Crisis en Verso y Lucha’, intentó dar coherencia a la obra. Este es una composición de poemas escritos en la crisis anterior, entre los años 2012 y 2015, y cuyos versos están motivados por su experiencia en «manifestaciones y huelgas estudiantiles». El tercero, que también es un todo cohesionado, es un libro de poemas que estaba escrito desde 2016, pero una incapacidad física y la pandemia del covid atrasaron el proceso, hasta que finalmente fue publicado el pasado octubre en la Editorial Atrapasueños. En ese año, «confluyeron dos cosas» que se tenían que dar para poder escribir el libro: que a la Constitución «no se le hacía mucho caso» y que encontró el amor. Olmeda sobre todo quiere hablar de amor, tras encontrar ella una relación que la ha inspirado. Pero, ¿qué tipo de amor? Concretamente, «del amor no romántico, del amor feminista», dice. Cuando se refiere al amor no romántico, lo que quiere decir es desviarse de «los típicos poemas de amor que dicen: ‘me muero por ti’, ‘sin ti no soy nada’». Es decir, «un amor desde el feminismo. Que no es más que un amor sano, en el que dos personas estén voluntariamente juntas. No querer hacer daño a tu pareja. No querer competir con tu novio o con tu novia». Dice envidiar a las generaciones feministas de ahora, porque «tienen una formación y una conciencia» mucho más avanzadas. Es consciente de que ha habido «muchos avances, pero que todavía queda mucho camino». Por ello agradece la charla, porque hace falta «difundir a poetas escritoras no famosas, fuera de las grandes editoriales».

Para lograr su objetivo, tuvo que leerse la Constitución de principio a fin muchas veces, para poder comprenderla. Además, confiesa, que antes no la había leído con tanto detenimiento y que «en España mucha gente no se la ha leído si no ha opositado». Afirma que «todo el mundo debería leerla y saber qué derechos tiene, qué derechos tiene el otro y qué obligaciones también», pero que a la vez «tiene que existir la libertad de querer modificarla». Después de una lectura minuciosa, cree que es un «texto muy bueno» y que «defiende» aunque cambiaría «la parte de la Corona». «Mucha gente me dice que por ser republicana no puedo hablar de la constitución. Y yo digo que sí: la conozco, la defiendo y quiero cambiarla. No hay ningún problema. Es imposible que nos guste a todos al 100%». Para ella, el problema es que «algunas cosas no se lleven a cabo», pero que eso es responsabilidad de los políticos y no del texto.

Leire Olmeda se siente muy ripense: esa identidad ha vertebrado su forma de ser y de pensar. La poetisa lleva toda su vida en el municipio Rivas-Vaciamadrid, de unos 100.000 habitantes (INE, 2023). Ella considera que el lugar de nacimiento “condiciona muchísimo”. Por eso se sabe bien la historia de su ciudad, y se esmera en contarla, avisando de que se puede pasar todo el día haciéndolo. Olmeda es «madrileña porque es de Rivas», y tacha de «defecto en su generación» el que no les han «enseñado ser de Madrid».

Olmeda dice que no se puede quedar con uno de los artículos de la Constitución, pero que en este momento elegiría el de las pensiones, el artículo 50. Se lanza a recitarlo en alto: «Quizá nos amemos cuando seamos viejos / y quizá antes hayamos luchado / y podremos disfrutar las caricias sin lamentar vivir en la miseria / quizá». Olmeda opina que «nuestra adolescencia, nuestra juventud, nuestra vida adulta, nuestra vida laboral serían muy diferentes si no supiéramos que tenemos una pensión para cuando seamos mayores». Y concluye: «la seguridad que nos da tener una pensión define nuestro presente».

Una vida en la pública y en Rivas

Leire Olmeda nació en Rivas-Vaciamadrid y de ahí no la van a sacar nunca, dice tajante. Comenzó estudiando Psicología, después se doctoró en Metodología en Ciencias Sociales y de la Salud. Hoy se dedica al análisis de datos, después de hacer un máster en ‘big data’. «Empecé dedicándome a una cosa y para luego trabajar en otra, casi como todos los de mi generación». La pasión por escribir le viene de siempre. Su padre era periodista y, dice Olmeda, siempre tuvo libros en casa. Con 16 años empezó a componer sus primeros textos. «Empecé con el relato, pero se me daba fatal», Sin embargo, no le importaba el medio y siguió con poesía: «escribir es una forma de comunicarse y de demostrar compromiso».