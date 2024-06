Unlock Her Future brilla en Cibeles en su edición LATAM

The Bicester Collection, que incluye 12 exclusivos destinos de compras en Europa, China, y muy pronto en Estados Unidos, en colaboración con Tecnológico de Monterrey y Ashoka México, América Central y Caribe, ha anunciado las ganadoras de Unlocked Her Future Prize 2024 LATAM Edition en una ceremonia que ha tenido lugar en la Galería de Cristal de Madrid.

Unlock Her Future Prize, que celebró su primera edición en la región de MENA en 2023, forma parte de DO GOOD, el programa filantrópico de The Bicester Collection, cuya misión es empoderar a las mujeres y los niños y niñas en todo el mundo. Con la participación de colaboradores clave en LATAM, como el Tecnológico de Monterrey y Ashoka México, América Central y Caribe, la edición 2024 de Unlock Her Future Prize identifica y apoya a mujeres emprendedoras en Latinoamérica, de todas las edades y con ideas inspiradoras para su start-up, que debe contar con menos de 3 años en el mercado y generar un impacto positivo social, cultural o medioambiental, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas.

Un total de 954 mujeres de gran talento presentaron su candidatura al premio, mujeres que encarnan el espíritu emprendedor de Latinoamérica. El Comité Internacional de Selección del galardón identificó ocho finalistas que comenzaron un proceso intensivo para impulsar y potenciar sus habilidades para el desarrollo de sus proyectos en Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de México, antes de viajar a Sao Paulo para defender sus start-ups ante un prestigioso jurado formado por Elena Foguet, Business Director en The Bicester Collection; Maria-Noel Vaeza, Directora Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres; Gilda Perez-Alvarado, directora de estrategia y CEO de Orient Express en Accor S.A; Mireya Cisneros, filántropa y empresaria; Paola Rojas, periodista y presentadora de informativos de televisión; y Luiza Helena Trajano, presidenta de la Junta Directiva en la revista Luiza.

En la ceremonia de entrega del premio, celebrada en la Galería de Cristal de Madrid, Paola Rojas (maestra de ceremonias y miembro del jurado del galardón), anunció las ganadoras de Unlock Her Future Prize 2024 LATAM Edition, reconociendo así el excepcional talento de:

Thamires Pontes, Brasil

PHICOLABS: Desarrolla productos y tecnologías para aprovechar el potencial de las algas marinas como alternativa para reemplazar materiales contaminantes y reciclar estos recursos de forma responsable.

Valentina Agudelo, Colombia

SALVA-HEALTH: Desarrolla dispositivos portátiles con IA para analizar el tejido mamario, ayudando a la detección precoz del cáncer de mama y haciéndolos accesibles para las mujeres en zonas remotas.

Aunque en principio el premio se otorga a 3 ganadoras, las juezas, inspiradas por el talento y la innovación mostrada por las finalistas, acordaron unánimemente repartir el tercer galardón entre dos candidatas. Este premio, patrocinado por el Grupo Financiero Banorte, será compartido por:

Annie Rosas, México

BLUEKALI: Una empresa social que utiliza la tecnología para limpiar océanos y ríos, abordando los desafíos en el reciclaje y la recolección de materiales de la planta y mejorando los trabajos de recolección de basura.

Leydi Cruz, Bolivia

AGRIMET: Ayuda a la resiliencia climática de los pequeños agricultores a través de un servicio especializado de suscripción y consultoría de datos, lo que les permite mejorar sus prácticas agrícolas en la gestión del riego y generar mayores rendimientos.

Cada ganadora recibirá una dotación de hasta 100.000 dólares, además de un programa de mentoring y educación para potenciar sus habilidades empresariales y acelerar el éxito y el crecimiento de sus empresas emergentes. Este programa cuenta con el apoyo de Grupo Financiero Banorte y Creel, García-Cuellar, Aiza y Enriquez, y ONU Mujeres.