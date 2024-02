Usera, "territorio comanche" de la basura

Desde hace varios años el distrito de Usera vive un problema persistente de limpieza en las calles. No viene dado por la carencia de operarios o por mala praxis de éstos, sino por la falta de civismo de las personas que viven en el barrio. Muchos vecinos no utilizan los contenedores que el Ayuntamiento de Madrid pone a su alcance para depositar los residuos, que se acumulan en su entorno.

El no sacar los cubos, el dejar las bolsas de basura fuera de los contenedores o el no usar las papeleras son algunos de los comportamientos con los que tienen que lidiar diariamente los trabajadores del sector de la limpieza. Sin embargo, el problema más flagrante en el barrio de Usera es el de los muebles y enseres abandonados. El 2,89% de los vecinos decidieron en 2023 utilizar el servicio del 010 y el 3,15% la recogida mensual programada de sus enseres; mientras, el 93,95% prefirió dejarlos en la calle como si de un basurero se tratase.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, expresan su preocupación al observar que el presupuesto de más de 1.500 millones de euros en contenedores, recogida y transporte, vigente desde el año 2022, no logra revertir la situación actual. Además, confirman que la no colaboración vecinal está provocando que los servicios municipales pasen hasta nueve veces al día de media por las calles del distrito. El mismo servicio que tienen la Puerta del Sol o la Gran Vía, pero que no debería ser considerado como normal en un barrio con menor tránsito de personas como el de Usera.

Por su parte, los inspectores de limpieza están teniendo que lidiar diariamente con situaciones complejas al ser increpados y amenazados por vecinos y comerciantes. El pasado 11 de mayo, una inspectora detectó tres bolsas negras de gran tamaño, con diferentes residuos mezclados y, al llamarle la atención a la gerente del establecimiento, de la Calle Mezquita, ésta comenzó a insultar, amenazar y agredir a la inspectora. Ante esta situación, la Policía Municipal tuvo que intervenir para que la cosa no llegara a mayores.

La inspectora del departamento de Recogida de Residuos presentó a los pocos días una denuncia por lo ocurrido ante la Policía Nacional. La denunciada fue multada por no presentarse a juicio.

En otra ocasión, en la calle Rafaela Ibarra, un inspector entró a otro local a informar de cómo tenían que retirar el vidrio y tuvo que salir corriendo porque iban a agredirle. Esta llamativa actitud de los ciudadanos de Usera preocupa en mayor medida a las autoridades porque se está comenzando a propagar en otros barrios. Orcasitas/Orcasur y Marcelo Usera/Moscardó son dos de las nuevas zonas donde a los trabajadores de la empresa de limpieza están comenzando a ser amenazados porque al limpiar por la mañana "molestan".

Una campaña de comunicación para informar sobre las sanciones, la colocación de carteles informativos en contenedores, un tríptico en distintos idiomas y notas de prensa, el envío de cartas a las viviendas, visitas a los establecimientos conflictivos por dejar residuos fuera de hora y sitio o el aumento de la presencia policial junto a los "puntos negros" son algunas de las acciones que se van a llevar a cabo por parte del Consistorio de la capital tras una reunión entre la concejala del Ayuntamiento de Madrid y operarios de limpieza.

Ratas y cucarachas

Estas medidas han sido bien vistas por las asociaciones vecinales del barrio. Hace unos años fueron ellas las que advirtieron al propio Ayuntamiento de Madrid de la presencia de ratas y cucarachas en las calles debido los problemas de suciedad. En su día, el propio Consistorio tomó en cuenta las quejas y puso mayores medios para combatir el problema. En esta ocasión, las asociaciones hacen un llamamiento a los ciudadanos y empresarios de Usera para que tengan un mayor civismo con su patrimonio y no dejen en las vías escombros, muebles, ropa u otros objetos que deban ser depositados en los puntos correctamente habilitados para ello. De esta forma, se podría evitar una buena parte de los problemas cívicos y de seguridad que están convirtiendo el barrio de Usera en un verdadero «territorio comanche».