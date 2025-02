Vicky Larraz: «Se consumen productos y playlists, no se profundiza»

Vicky Larraz, presentadora y cantante, marcó una época en la música pop española, pues los años 80 también se definen con grupos como «Olé Olé» o canciones como «No controles». Tras una pausa en su carrera musical, la artista ha regresado con fuerza, y lo hace, como dice haber hecho siempre, «siguiendo su instinto».

«Siempre he sido comunicadora y de eso nunca te desvinculas», señala Larraz. Ella decidió enfocarlo a través de la música y, con ello, también a través de las letras; muchas de ellas tan actuales como entonces o incluso más. «Es un orgullo haber inspirado a generaciones con canciones que ya tienen vida propia. Ahora mismo muchas mujeres se levantan con ‘No Controles’, y también el colectivo LGTBI. Significa lucha y empoderamiento», explica quien es para algunos una mujer adelantada a su época. Asume la responsabilidad que deben ejercer los comunicadores a la hora de trasladar un mensaje, en su caso confiesa que «para mí, simplemente, soy una mujer fiel a mí misma. Nunca he seguido estrategias o hecho las cosas con segundas intenciones. No funciono así, mis acciones se dan porque así las siento. Y entonces hice ‘No controles’ porque formaba parte de mi filosofía de vida».

Abandonar un grupo musical y emprender carrera en solitario no fue fácil, sin embargo, confiesa que el tiempo le ha demostrado que «es lo que tenía que hacer. No era yo, no alcanzaba el crecimiento artístico que buscaba y no me dejaban evolucionar. Por supuesto tenía que decir adiós y salir de la zona de confort». Pese a las dificultades, los miedos y la incertidumbre de lanzarse a un nuevo camino en una industria tan complicada, la entrevistada defiende que «hay que abrazar lo que nos hace únicos». Y esto es algo precisamente difícil de encontrar hoy día puesto que, para bien o para mal, todo se ha visto ya, escuchado ya, o experimentado ya en el mundo de las redes sociales. «Nos hallamos ante una generación en la que todo lo que le ocurre se diluye con inmediatez. La música y las letras no se reciben como antes, no hay interés por conocer a los artistas y su evolución. Hoy se consumen productos y playlists, no se profundiza».

Entrevista a Vicky Larraz. David Jar David Jar Fotógrafos

Larraz no contó con el empujón que hoy día reciben artistas emergentes por parte de las redes sociales, pero, aun así, «entre lo de ahora y lo de antes, me quedo con lo de antes de aquí a París: teníamos más apoyo en televisión y en radio con programas específicos dedicados a esta industria, los medios ejercían realmente de eco de lo que hacían los artistas», considera. «Las redes sociales son un espejismo y no algo real, y mucho menos la guía para alcanzar el éxito. Yo creo que son un ciclo y tendrán su momento de caída».

Su momento vital pasa por seguir haciendo música, así la podremos ver hoy en el festival Horteralia. Además, forma parte de iniciativas que defienden el papel de la mujer en la industria musical y el reconocimiento del talento femenino. Una de las contribuciones más notables es el de su rol como docente en el programa «Game Changers», donde busca inspirar y transformar el liderazgo femenino. Recientemente participó en una sesión en vivo junto a Mónica Martínez, en la que se abordaron estos temas. En sus conferencias, bajo títulos como «No controles» y «Mi forma de bailar: la fortaleza y sensibilidad de la energía femenina», comparte herramientas y métodos «para que las personas puedan conectar con su intuición y energía femenina».

Madrid es casa

Después de haber estado fuera de su ciudad natal, Madrid, cuenta que en su regreso se ha sentido tan en casa como si el tiempo no hubiera pasado. «Aunque la capital sea diferente, continúa siendo el lugar más abierto y acogedor para vivir». opina. Se siente una afortunada por haber vivido una época como La Movida, «aquellos años ochenta fueron una explosión de creatividad». Pero hay cosas que no han cambiado, y como entonces, caminar la ciudad y patear sus calles significa todavía una de las cosas que más le gusta a la cantante, «disfruto de su eclecticismo».

Festival Horteralia Madrid 2025

Hoy en el Pabellón 1 del Recinto Ferial de IFEMA se celebrará «el festival más divertido del mundo». Con un aforo limitado a 5.000 personas, Horteralia Madrid 2025 será una experiencia para disfrutar la música y de la moda más auténtica. Y allí estará Vicky Larraz junto a otros artistas como La Casa Azul, Karina, Nebulossa, Sonia y Selena, Fórmula Abierta, OBK, Amistades Peligrosas, La Perra y El Cari y Sharonne.

Desde el festival animan a los asistentes a «desempolvar el outfit de fantasía para esta ocasión», pues la creatividad se verá recompensada con la Riñonera de Oro o las Hombreras de Plata.