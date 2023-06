Víctimas de abuso captadas por un objetivo

El espacio O_Lumen de los dominicos, en el 114 de la calle Claudio Coello, exhibirá hasta el próximo 21 de julio la exposición itinerante «Shame European Stories» de Justice Initiative. Una muestra de fotografías de Simone Padovani que documentan las injusticias sufridas por las víctimas de abusos infantiles y dan voz a sus historias. Como en cada uno de los proyectos de Justice Initiative, en los últimos meses se han recogido en toda Europa los retratos de casi cien víctimas de abusos a menores. Un trabajo que no se había mostrado nunca antes para captar de este modo la dimensión del problema.

Se trata de fotos y vídeos del galardonado fotógrafo Simone Padovani, que previamente ha recorrido otras ciudades de Europa y que cuenta con el patrocinio del Consejo Europeo. En la capital la entrada es gratuita y podrá visitarse de miércoles a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30. Y los domingos, de 12:00 a 14:00. Para aquel que no le conozca, Padovani es un reportero gráfico afincado en Italia que trabaja para agencias internacionales como Getty Images y Universal Pictures. Sus imágenes se han publicado en importantes medios internacionales como The New York Times, National Geographic, The Guardian, Der Spiegel y Focus, entre otros.

El espacio O_Lumen, un proyecto de los dominicos inaugurado en 2018, termina con esta exposición la temporada 2022/2023, un encuentro de las demandas de profundidad, sentido y belleza y al diálogo con nuevos artistas, personas interesadas en el arte y reivindicación de los derechos humanos. A la inauguración de la exposición, celebrada la semana pasada, asistieron el presidente de la Confer, Jesús Díaz Sariego; el arzobispo de Madrid, José Cobo, y el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Durante el acto, intervinieron víctimas de abusos de distintos entornos, desde la Iglesia a la familia, pasando por el ámbito deportivo.

El nuevo arzobispo pidió «que el abuso no se encubra nunca» y reivindicó que la Iglesia ponga «a cada víctima en el centro».