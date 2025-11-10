Violenta agresión a dos policías nacionales, fuera de servicio, en Alcalá de Henares: "Ahora no estáis de servicio, putas ratas"

La Unión Federal de Policía (UFP) ha denunciado en un comunicado que dos agentes de Policía Nacional han sido agredidos en Alcalá de Henares por varias personas durante la pasada noche.

La Policía Nacional ha confirmado a Efe la detención de uno de los presuntos autores del ataque, que ha causado graves heridas a ambos agentes, integrantes de la UFP.

El sindicato ha explicado que la agresión tuvo lugar en la calle Mayor de la ciudad complutense, después de una cena de un grupo de agentes integrados en los Grupos Operativos de Respuesta.

"Al finalizar, de vuelta a sus casas, dos de ellos fueron reconocidos por un grupo de individuos de una barriada, 'El Linachi'", ha asegurado la UFP en referencia al barrio de Puerta de Madrid.

El colectivo ha recalcado que los agentes fueron atacados "por la espalda, con cobardía, sin capacidad de defensa, y sin mediar palabra recibieron el primer puñetazo". Según han recogido en el comunicado, los agresores les espetaron: "Ahora no estáis de servicio, putas ratas".

Uno de los agredidos, a tenor de lo expuesto por la UFP, ha perdido tres piezas dentales y de momento no tiene visión en un ojo, con posible rotura de mandíbula. El otro policía tiene una clavícula rota.

Por el momento, lo sucedido lo investiga el Grupo I de Alcalá de Delitos contra las personas y se estima que pudieron ser seis individuos los que formaron parte de la agresión.