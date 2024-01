PP, Vox y PSOE votan levantar en Madrid un monumento a los guardias civiles asesinados por el terrorismo

El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este lunes una propuesta de Vox, con sus votos y los de PP y del PSOE, para levantar en la ciudad un momento en recuerdo de los 243 guardias civiles asesinados por el terrorismo.

Fernando Martínez Vidal (Vox) ha comentado que la proposición llega para "remover la conciencia" de la bancada del PP y hacer sentir a sus ediles "incómodos" después de que la obra "Altsasu" haya pasado por el Teatro de la Abadía ante las quejas del partido de Santiago Abascal.

En la propuesta, además de pedir que el nombre de los 243 guardias civiles asesinados aparezcan en el citado monumento (monumento por el que han votado a favor PP y PSOE), Vox pedía que el Consistorio elimine "subvenciones, ayudas o contratos a entidades que justifiquen, blanqueen o enaltezcan el terrorismo y humillen a las víctimas", aunque este punto no ha sido aprobado.

"No me pida usted que se elimine una cosa que no existe", ha replicado la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, a Martínez Vidal.

La delegada cultural del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida también ha enfatizado: "Poner en duda el respeto, la admiración, la solidaridad que este Ayuntamiento y los miembros de este equipo de Gobierno han demostrado hacia las víctimas del terrorismo o la Guardia Civil es realmente vergonzoso, y no se puede utilizar una cosa así con fines partidistas, que es lo que están haciendo ustedes ahora".

Rivera de la Cruz, que ha insistido en que el Ayuntamiento no ha producido ni promovido la obra teatral que se ha exhibido en el Teatro de la Abadía, ha señalado también que Vox ha venido a contribuir a la promoción de un montaje que pudiera haber pasado más desapercibido en la cartelera si no hubiera sido por el ruido que ha hecho a su alrededor el partido de Javier Ortega Smith.